    IND W vs PAK W: खिलाड़ियों के घूरने से लेकर रन आउट कॉन्ट्रोवर्सी तक, भारत और पाकिस्तान मैच में इन विवादों ने बटोरी सुर्खियां

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 04:37 PM (IST)

    भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को वनडे वर्ल्ड कप के मैच में हरा दिया। इस मैच में काफी कुछ घटित हुआ जिसमें विवाद से लेकर मैच रैफरी की गलती तक शामिल है। खिलाड़ियों की एक दूसरे से तनातनी भी मैच में देखने को मिली। कुल मिलाकर इस मैच में रोमांचक क्रिकेट के अलावा रोमांचक घटनाएं भी हुईं।

    भारत ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को दी मात

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय महिला टीम ने रविवार को पाकिस्तान को मात देकर वनडे वर्ल्ड कप में अपने विजयी अभियान को जारी रखा है। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने 88 रनों से जीत हासिल की। इसी जीत के साथ भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे वर्ल्ड कप में अपना रिकॉर्ड 12-0 कर लिया है। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला गया मैच रोमांच से भरपूर रहा।

    मैच में खिलाड़ियों को नोंक-झोंक के अलावा कीट-पतंगों का उत्पात, रन आउट को लेकर विवाद, कुछ न कुछ ऐसा होता रहा जिससे फैंस बंधे रहे। इसकी शुरुआत टॉस से ही हो गई थी। पुरुष टीम ने एशिया कप-2025 में जो टोन सेट की थी उसी को जारी रखते हुए भारत और पाकिस्तान की टीमों ने इस मैच में हाथ नहीं मिलाया।

    टॉस में हुई गड़बड़

    इस मैच में सबसे पहली गड़बड़ और विवाद वाली बात टॉस के समय हुई। हरमनप्रीत कौर ने सिक्का उछाला और पाकिस्तान की कप्तान सना ने टेल्स मांगा। हालांकि, मैच रैफरी ने कहा कि उन्होंने हैड्स मांगा है और इत्तेफाक से हैड ही आया। यहां पाकिस्तान की कप्तान रैफरी की गलती को सुधार सकती थीं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान ने टॉस हारकर भी इसे जीत लिया और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया।

    मैदान पर भी खिलाड़ियों के बीच तनाव रहा। हरमनप्रीत कौर जब बैटिंग कर रही थीं तब पाकिस्तान की नासरा संधू ने उनकी तरफ घूर के देखा। हरमनप्रीत कौर ने भी पलटकर घूरा और कुछ कहा। इस बीच कीट-पतंगों का आतंक टीम इंडिया की बल्लेबाजी के समय देखने को मिला। दोनों टीमों के खिलाड़ियों को इससे परेशानी हो रही थी।

    बीच में 15 मिनट के मैच रोका गया और पेस्ट कंट्रोल डाला गया जिसके कुछ देर बाद थोड़ी बहुत राहत मिली थी। इस कारण खिलाड़ियों को काफी परेशानी हो रही थी।

    मुनीबा अली का रन आउट

    पाकिस्तान की पारी के दौरान मुनीबा अली का रन आउट विवाद का सबसे बड़ा कारण रहा। उनके खिलाफ एलबीडब्ल्यू की अपील की गई थी जिसे अंपायर ने नकार दिया। हालांकि, तभी दीप्ति ने गेंद स्टम्प पर मार दी। वैसे तो मुनीबा क्रीज के अंदर बैट रख चुकी थीं, लेकिन जब गेंद स्टम्प पर लगी तब उनका बल्ला हवा में था। तीसरे अंपायर ने इसे रन आउट दे दिया।

    यहां पाकिस्तान टीम का कहना था कि नियमों के मुताबिक मुनीबा आउट नहीं है क्योंकि नियम कहता है कि अगर एक बार बल्लेबाज का बल्ला या उसका कुछ हिस्सा क्रीज में आ जाए और फिर किसी कारणवश क्रीज में नहीं रहे और तब गेंद लगे तो इसे नॉट आउट माना जाता है।

    हालांकि, ये नियम तब लागू होता है जब बल्लेबाज या तो भाग रहा हो या डाइव मार रहा हो। अगर बल्लेबाज अपनी क्रीज में खड़ा है तो फिर ये नियम लागू नहीं होता। इसी कारण मुजीबा को आउट दिया गया था।

