स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। फिल सॉल्‍ट (85), कप्‍तान हैरी ब्रूक (78) और आदिल राशिद (4 विकेट) के उम्‍दा प्रदर्शन की बदौलत इंग्‍लैंड ने सोमवार को न्‍यूजीलैंड को दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में 65 रन से मात दी। क्राइस्‍टचर्च में खेले गए मुकाबले में न्‍यूजीलैंड को टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला करना भारी पड़ गया। इंग्‍लैंड ने सॉल्‍ट और ब्रूक की तूफानी पारियों के दम पर 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 236 रन बनाए। जवाब में न्‍यूजीलैंड की टीम 18 ओवर में 171 रन पर ऑलआउट हुई।

इंग्‍लैंड ने इस जीत के साथ ही तीन टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला बारिश के कारण रद हो गया था। अब कीवी टीम और इंग्‍लैंड के बीच तीसरा व अंतिम टी20 इंटरनेशनल मैच गुरुवार को ऑकलैंड में खेला जाएगा।

राशिद की फिरकी का जादू 237 रन के लक्ष्‍य का पीछा करने उतरी न्‍यूजीलैंड की शुरुआत ब्रायडन कार्स ने बिगाड़ी। कार्स ने टिम रोबिंसन (7) और रचिन रवींद्र (8) के प्रमुख विकेट चटकाए। टिम सीफर्ट (39) और मार्क चैपमैन (28) ने तीसरे विकेट के लिए 69 रन की साझेदारी की। तब डॉसन ने चैपमैन को कोक्‍स के हाथों कैच आउट कराया।

इसके बाद राशिद की फिरकी का जादू चला। उन्‍होंने टिम सीफर्ट को कोक्‍स के हाथों कैच आउट कराया। जल्‍द ही राशिद ने डैरिल मिचेल को सॉल्‍ट के हाथों कैच आउट कराया। राशिद ने फिर जेम्‍स नीशम (17) और कीवी कप्‍तान मिचेल सैंटनर (36) को अपना शिकार बनाया। वुड ने मैट हेनरी और जैकब डफी को आउट करके न्‍यूजीलैंड की पारी का अंत किया। इंग्‍लैंड की तरफ से आदिल राशिद ने चार विकेट चटकाए। ल्‍यूक वुड, ब्रायडन कार्स और लियाम डॉसन को दो-दो विकेट मिले।

सॉल्‍ट-ब्रूक ने किया धमाका न्‍यूजीलैंड द्वारा पहले बल्‍लेबाजी का आमंत्रण स्‍वीकारने वाली इंग्‍लैंड की शुरुआत भी अच्‍छी नहीं रही। जोस बटलर (4) को डफी ने सैंटनर के हाथों कैच आउट कराया। इसके बाद फिल सॉल्‍ट और जैकब बेथेल ने दूसरे विकेट के लिए 44 रन की साझेदारी की। ब्रेसवेल ने बेथेल को नीशम के हाथों कैच आउट कराकर इंग्‍लैंड को दूसरा झटका दिया।

यहां से सॉल्‍ट और इंग्लिश कप्‍तान हैरी ब्रूक (78) ने मोर्चा संभाला। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 129 रन की साझेदारी की। फिर जेमीसन ने दो गेंद के भीतर दोनों घातक बल्‍लेबाजों को डगआउट लौटाया। सॉल्‍ट ने 56 गेंदों में 11 चौके और एक छक्‍के की मदद से 85 रन बनाए। हैरी ब्रूक ने 35 गेंदों में छह चौके और पांच छक्‍के की मदद से 78 रन बनाए।