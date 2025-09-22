CPL 2025 Winner: ट्रिनबानो नाइट राइडर्स ने लगाया खिताबी 'पंजा', सीपीएल फाइनल में इतिहास रचने से चूक गए इमरान ताहिर

CPL 2025 Winner ट्रिनबागो नाइट राइडर्स ने कैरेबियाई प्रीमियर लीग 2025 के फाइनल में गयाना अमेजन वॉरियर्स को 3 विकेट से हराया। पांच साल बाद ट्रिनबागो ने सीपीएल का खिताब जीता। गयाना अमेजन वॉरियर्स को सातवीं बार फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। CPL 2025 विनर ट्रिनबागो टीम के लिए अकील हुसैन प्लेयर ऑफ द मैच और किरोन पोलार्ड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। CPL 2025 Winner: ट्रिनबागो नाइट राइडर्स ने कैरिबियाई प्रीमियर लीग 2025 का फाइनल मैच 3 विकेट से जीत लिया। 12 गेंद बाकी रहते हुए ट्रिनबैगो नाइट राइडर्स की टीम ने अमेजन वॉरियर्स द्वारा दिए गए 131 रन के लक्ष्य को हासिल किया।

ये पांचवीं बार रहा जब ट्रिनबागो नाइट राइडर्स की टीम ने कैरेबियन प्रीमियर लीग की ट्रॉफी उठाई। 5 साल के इंतजाक के बाद फिर से ट्रिनबागो की टीम चैंपियन बनी है। वहीं, टीम को सातवीं बार सीपीएल खिताबी मैच में गयाना अमेजन वॉरियर्स को हार का सामना करना पड़ा।

CPL 2025 Winner: निकोलस पूरन की टीम ने जीता सीपीएल का खिताब दरअसल, सीपीएल 2025 फाइनल मैच (CPL 2025 Final) में गयाना अमेजन वॉरियर्स ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। पहले बैटिंग करते हुए गयाना अमेजन की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 130 रन बनाए।

टीम की तरफ से बेन मैक्डरमॉट ने 28 रन बनाए। शे होप ने 19 गेंद पर 12 रन बनाए। मोईन अली ने 10 रन बनाकर सस्ते में चलते बने। टीम के लिए सबसे ज्यादा रन इफ्तिखार अहमद ने बनाए। उन्होंने 27 गेंदों पर 30 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का शामिल रहा। ड्वेन प्रिटोरिस ने 25 रन की पारी खेली।

इतिहास रचने से चूक गए इमरान ताहिर ट्रिनबागो नाइट राइडर्स की ओर से सौरभ नेत्रवल्कर ने 3 विकेट निकाले, जबकि दो विकेट अकील हुसैन को मिले। वहीं, 131 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ट्रिनबागो की टीम की शानदार शुरुआत रही। टीम ने 15 गेंदों में 33 रन बनाए।