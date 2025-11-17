चिकागो रैडर्स ने अजेय रहते हुए जीता मेयर्स न्यू वर्ल्ड टी20 क्रिकेट लीग का खिताब, केनार लुईस ने जड़ा तूफानी अर्धशतक
Chicago Raiders beat Florida Hurricanes: चिकागो रैडर्स ने अजेय रहते हुए मेयर्स न्यू वर्ल्ड टी20 क्रिकेट लीग 2025 का खिताब जीता। चिकागो रैडर्स ने फाइनल में फ्लोरिडा हरिकेन्स को पांच गेंदें शेष रहते हुए चार विकेट से मात देकर खिताब अपने नाम किया। चिकागो रैडर्स की जीत में केनार लुईस ने अहम भूमिका निभाई। लुईस ने केवल 21 गेंदों में तूफानी 57 रन ठोके।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। केनार लुईस (21 गेंदों में 57 रन) के तूफानी अर्धशतक के दम पर चिकागो रैडर्स ने फ्लोरिडा हरिकेन्स को पांच गेंदें शेष रहते चार विकेट से मात देकर मेयर्स न्यू वर्ल्ड टी20 2025 का खिताब जीता। उल्लेखनीय है कि चिकागो रैडर्स ने टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं गंवाया और अजेय रहकर खिताब अपने नाम किया।
चिकागो रैडर्स ने फाइनल में फ्लोरिडा हरिकेन्स द्वारा मिले 180 रन के लक्ष्य को 19.1 ओवर में छह विकेट खोकर हासिल किया। लुईस ने पावरप्ले में अपने आक्रामक अंदाज से हरिकेन्स के गेंदबाजों को लेंथ जमाने का मौका नहीं दिया। जमैका के खिलाड़ी ने अपनी पारी के दौरान पांच छक्के जड़े।
डेनियल विलियम्स ने 16 गेंदों में 27 रन बनाकर लुईस का साथ निभाया और चिकागो को लक्ष्य हासिल करने में अहम मदद की। आकर्षित गोमेल ने 23 गेंदों में नाबाद 35 रन बनाए। उन्होंने मैच विजयी रन बनाकर चिकागो रैडर्स के ट्रॉफी उठाने पर मुहर लगाई। हरिकेन्स की तरफ से चार गेंदबाजों ने एक-एक विकेट लिए।
इससे पहले पिच पर गेंद थोड़ी नीचे रह रही थी। मगर हरिकेन्स के ओपनर इयान देव सिंह ने तकनीकी मजबूती के सहारे 39 गेंदों में 56 रन की अर्धशतकीय पारी खेली। वो दूसरे छोर से अच्छे जोड़ीदार के लिए जरूर तरसे। दिनेश रामदीन ने 32 गेंदों में 45 रन बनाए। डेमियन जोएचिम ने 31 रन की पारी खेली, जिससे हरिकेन्स की टीम 179 रन स्कोरबोर्ड पर टांगने में कामयाब रही।
चिकागो रैडर्स की तरफ से शेहान जयसूर्या, मनन शर्मा और ऋषि धवन को एक-एक विकेट मिला।
