स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। केनार लुईस (21 गेंदों में 57 रन) के तूफानी अर्धशतक के दम पर चिकागो रैडर्स ने फ्लोरिडा हरिकेन्‍स को पांच गेंदें शेष रहते चार विकेट से मात देकर मेयर्स न्‍यू वर्ल्‍ड टी20 2025 का खिताब जीता। उल्‍लेखनीय है कि चिकागो रैडर्स ने टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं गंवाया और अजेय रहकर खिताब अपने नाम किया।

चिकागो रैडर्स ने फाइनल में फ्लोरिडा हरिकेन्‍स द्वारा मिले 180 रन के लक्ष्‍य को 19.1 ओवर में छह विकेट खोकर हासिल किया। लुईस ने पावरप्‍ले में अपने आक्रामक अंदाज से हरिकेन्‍स के गेंदबाजों को लेंथ जमाने का मौका नहीं दिया। जमैका के खिलाड़ी ने अपनी पारी के दौरान पांच छक्‍के जड़े।

डेनियल विलियम्‍स ने 16 गेंदों में 27 रन बनाकर लुईस का साथ निभाया और च‍िकागो को लक्ष्‍य हासिल करने में अहम मदद की। आकर्षित गोमेल ने 23 गेंदों में नाबाद 35 रन बनाए। उन्‍होंने मैच विजयी रन बनाकर चिकागो रैडर्स के ट्रॉफी उठाने पर मुहर लगाई। हरिकेन्‍स की तरफ से चार गेंदबाजों ने एक-एक विकेट लिए।