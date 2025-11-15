Language
    IPL 2026: रिटेन और रिलीज करने के बाद किस टीम के पास बचा कितना पैसा? नीलामी में इन 2 फ्रेंचाइजियों में मचेगी होड़

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 09:57 PM (IST)

    आईपीएल की सभी 10 फ्रेंचाइजियों ने अपने रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है। इसके बाद ये भी साफ हो गया है कि अगले महीने होने वाली नीलामी में किस फ्रेंचाइजी के पास कितना पैसा होगा। 

    अगले महीने होनी है आईपीएल नीलामी

    पीटीआई, मुंबई: कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच 16 दिसंबर को अबु धाबी में होने वाली आईपीएल की मिनी नीलामी में खिलाड़ियों को लेकर होड़ लगने की उम्मीद है, क्योंकि दस टीमों में से सबसे ज्यादा पैसा इन्हीं दोनों के पास बचा है।

    केकेआर ने वेंकटेश अय्यर (23.75 करोड़ रूपये) और आंद्रे रसेल (12 करोड़) जैसे महंगे खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स ने संजू सैमसन को खरीदने के बावजूद कई खिलाड़ियों को रिलीज करके 40 करोड़ रूपये बचा लिए हैं। केकेआर को नए सिरे से टीम बनानी होगी, जबकि चेन्नई अपने गेंदबाजी आक्रमण को बेहतर करने की जुगत में होगी। उसकी नजरें मथीशा पथिराना को वापिस लेने या बेन स्टोक्स को खरीदने पर भी लगी होगी, बशर्ते वह एशेज के बाद उपलब्ध रहे।

    केकेआर के पास 13 जगह खाली

    केकेआर ने क्विंटन डिकॉक, मोईन अली और एनरिक नोर्खिया को भी रिलीज कर दिया है, जबकि अजिंक्य रहाणे, मनीष पांडे, सुनील नरेन, वरूण चक्रवर्ती, रिंकू सिंह, हर्षित राणा और अंगकृष रघुवंशी को बरकरार रखा है। केकेआर के पास 13 जगह खाली हैं जिनमें छह विदेशी खिलाड़ियों के लिए है।

    राजस्थान के हुए जडेजा

    स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा चेन्नई सुपर किंग्स से (सीएसके) से राजस्थान रॉयल्स (आरआर) में और विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन रॉयल्स से सीएसके में आ गए हैं। खिलाड़ियों को बरकरार रखने की अंतिम तिथि रविवार तक की ही है। आईपीएल के अनुसार, जडेजा 18 करोड़ से कम 14 करोड़ में रॉयल्स के पास गए हैं, जबकि सैमसन मौजूदा फीस 18 करोड़ में ही सीएसके में आए हैं।

    इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम कुरन भी दो करोड़ 40 लाख रूपये में सीएसके से रॉयल्स में चले गए हैं। मोहम्मद शमी मौजूदा फीस दस करोड़ रूपये में ही अब सनराइजर्स हैदराबाद की बजाय लखनऊ सुपर जाइंट्स के लिये खेलेंगे। सचिन तेंदुलकर का बेटा अर्जुन मुंबई इंडियंस से लखनऊ सुपर जांट्स में आ गया है, जबकि नीतिश राणा अब रॉयल्स की बजाय दिल्ली कैपिटल्स में नजर आएंगे।

    दिल्ली ने रिलीज किए छह खिलाड़ी

    दिल्ली कैपिटल्स टीम ने छह खिलाड़ियों को रिलीज किया है, जिनमें फाफ डु प्लेसी और जैक फ्रेसर मैकगर्क शामिल हैं। दिल्ली टीम ने अक्षर पटेल, केएल राहुल, कुलदीप यादव, मिचेल स्टार्क और ट्रिस्टन स्टब्स को बरकरार रखा है। इसके अलावा गुजरात टाइटंस ने पांच खिलाड़ियों को रिलीज किया, जबकि सीएसके ने डेवोन कान्वे, रचिन रवींद्र, आर अश्विन और पथिराना जैसे खिलाड़ियों को रिलीज किया है।

    सनराइजर्स हैदराबाद ने आठ खिलाड़ियों को रिलीज किया, जिनमे मोहम्मद शमी, एडम जैम्पा और राहुल चाहर शामिल हैं। पंजाब किंग्स ने ग्लेन मैक्सवेल समेत पांच खिलाड़ियों को रिलीज किया। वहीं, मुंबई इंडियंस ने नौ खिलाड़ियों को रिलीज किया है। लखनऊ ने तीन खिलाड़ियों को रिलीज किया है। रिलीज किए गए सभी खिलाड़ी मिनी नीलामी में उतरेंगे।

    मिनी नीलामी से पहले टीमों के पास पर्स:

    चेन्नई सुपर किंग्स: 43.40 करोड़ रुपये
    मुंबई इंडियंस: 2.75 करोड़ रुपये
    रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: 16.40 करोड़ रुपये
    कोलकाता नाइट राइडर्स: 64.30 करोड़ रुपये
    सनराजइर्स हैदराबाद: 25.50 करोड़ रुपये
    गुजरात टाइटंस: 12.90 करोड़ रुपये
    राजस्थान रायल्स: 16.05 करोड़ रुपये
    दिल्ली कैपिटल्स: 21.80 करोड़ रुपये
    लखनऊ सुपर जायंट्स: 22.95 करोड़ रुपये
    पंजाब किंग्स: 11.50 करोड़ रुपये

