    Rajasthan Royals ने राहुल द्रविड़ के रिप्‍लेसमेंट का किया एलान, कुमार संगकारा को सौंपी दोहरी जिम्‍मेदारी

    By Abhishek Nigam Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 01:35 PM (IST)

    IPL 2026: राजस्‍थान रॉयल्‍स ने आगामी सीजन से पहले राहुल द्रविड़ के रिप्‍लेसमेंट का एलान कर दिया है। रॉयल्‍स ने कुमार संगकारा को क्रिकेट निदेशक और हेड कोच की दोहरी जिम्‍मेदारी सौंपी है। राजस्‍थान रॉयल्‍स का पिछले सीजन में प्रदर्शन बेहद खराब रहा था। रॉयल्‍स ने प्‍वाइंट्स टेबल में 9वें स्‍थान पर रहकर सीजन का अंत किया था। जानें संगकारा ने क्‍या कहा।

    कुमार संगकारा

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। श्रीलंका के पूर्व कप्‍तान कुमार संगकारा को राजस्‍थान रॉयल्‍स ने आईपीएल 2026 से पहले क्रिकेट निदेशक और हेड कोच की दोहरी जिम्‍मेदारी सौंपी है। संगकारा रॉयल्‍स में राहुल द्रविड़ की जगह लेंगे।

    राहुल द्रविड़ ने आईपीएल 2025 में खराब प्रदर्शन के बाद राजस्‍थान रॉयल्‍स से किनारा किया था। पांच साल में रॉयल्‍स का यह आईपीएल में सबसे लचर प्रदर्शन था। कुमार संगकारा ने रॉयल्‍स के हेड कोच बनने पर कहा, 'लक्ष्‍य हमेशा निरंतर है हम आईपीएल जीतना चाहते हैं। यह बदलेगा नहीं।'

    संगकारा का रॉयल्‍स में प्रभाव

    कुमार संगकारा राजस्‍थान रॉयल्‍स के सभी प्रमुख फैसलों में शामिल रहेंगे। वो 16 दिसंबर को अबुधाबी में होने वाली नीलामी में अहम भूमिका निभाएंगे। याद दिला दें कि 2021 से 2024 तक संगकारा ने राजस्थान रॉयल्‍स के हेड कोच की भूमिका निभाई थी।

    श्रीलंका के पूर्व विकेटकीपर बल्‍लेबाज को इस बात का श्रेय जाता है कि उन्‍होंने फ्रेंचाइजी को मुश्किल स्थिति से उबारा और चार साल में दो बार प्‍लेऑफ में पहुंचाया। संगकारा ने पूर्व कप्‍तान संजू सैमसन के साथ मिलकर टीम को बेहद मजबूत बनाया। रॉयल्‍स ने सैमसन और संगकारा के रहते आईपीएल 2022 के फाइनल में प्रवेश किया था। तब उसे गुजरात टाइटंस से शिकस्‍त मिली थी।

    नए कप्‍तान की तलाश

    राजस्‍थान रॉयल्‍स को नए कप्‍तान की तलाश है। संजू सैमसन को चेन्‍नई सुपरकिंग्‍स ने ट्रेड किया। राजस्‍थान के पास रवींद्र जडेजा और सैम करन आए। रॉयल्‍स के पास भारतीय खिलाड़‍ियों का अच्‍छा पूल है, जिसमें यशस्‍वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, रियान पराग और ध्रुव जुरैल हैं। जडेजा के आने से टीम को मजबूती मिलेगी।

    बता दें कि राजस्‍थान रॉयल्‍स ने आईपीएल 2026 से पहले 9 खिलाड़‍ियों को रिलीज किया, जिसमें दो श्रीलंकाई स्पिनर्स वानिंदु हसरंगा और महीश तीक्षणा के नाम शामिल हैं। यह देखना दिलचस्‍प होगा कि मिनी नीलामी में संगकारा इन दोनों में से किसी को खरीदने के लिए जोर लगाएंगे या नहीं।

    राजस्‍थान रॉयल्‍स

    रिटेन खिलाड़ी - ध्रुव जुरैल, जोफ्रा आर्चर, क्‍वेना माफका, लुआन ड्रे प्रीटोरियस, नांद्रे नर्गर, रियान पराग, संदीप शर्मा, शिमरोन हेटमायर, शुभम दुबे, तुषार देशपांडे, वैभव सूर्यवंशी, यशस्‍वी जायसवाल, युद्धवीर सिंह, रवींद्र जडेजा, सैम करन, डोनोवान फरेरा।

    रिलीज खिलाड़ी - कुणाल सिंह राठौड़, अकाश मधवाल, अशोक शर्मा, फजल फारूकी, कुमार कार्तिकेय, वानिंदु हसरंगा, महीश तीक्षणा।

    उपलब्‍ध स्‍लॉट - 9
    उपलब्‍ध पर्स - 16.05 करोड़।

