    Australia vs Sri Lanka: बारिश की भेंट चढ़ा श्रीलंका-ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला, अंक तालिका में कौन किस स्थान पर?

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 08:50 PM (IST)

    AUS W vs SL W कोलंबो में लगातार बारिश के कारण ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका महिला टीमों के बीच वनडे विश्व कप का मैच रद्द कर दिया गया। दोनों टीमों को एक-एक अंक मिला। ऑस्ट्रेलिया दो मैचों में तीन अंकों के साथ तालिका में शीर्ष पर है। श्रीलंका एक अंक के साथ पांचवें स्थान पर है।

    Women's World Cup Points Table का ताजा हाल

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। AUS W vs SL W: लगातार बारिश के कारण शनिवार को श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच महिला वनडे विश्व कप के मैच को रद्द करना पड़ा। लगातार बारिश के कारण टॉस भी नहीं हो सका। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका दोनों ने इस मैच से एक-एक अंक साझा किया।

    ऑस्ट्रेलियाई टीम अब दो मैचों में तीन अंक के साथ तालिका में शीर्ष पर है, जबकि श्रीलंका दो मैचों में एक अंक के साथ तालिका में पांचवें स्थान पर है। ऑस्ट्रेलिया के सामने अगले मैच में आठ अक्टूबर को इसी मैदान पर पाकिस्तान की चुनौती होगी, जबकि श्रीलंकाई टीम आर. प्रेमदासा स्टेडियम में इंग्लैंड से भिड़ेगी।

    कोलंबो में ही रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच बहुप्रतीक्षित मैच होना है और मौसम विभाग के अनुसार छिटपुट बारिश और 99 प्रतिशत बादल छाए रहने की संभावना है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने पहले मैच में न्यूजीलैंड को 89 रन से हराया था जबकि श्रीलंका को टूर्नामेंट के पहले मैच में भारत के हाथों डकवर्थ लुईस पद्धति से 59 रन से हार का सामना करना पड़ा था।

    पहले नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया

    आईसीसी महिला विश्व कप 2025 में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने अभी तक 2 मैच खेले है, जिसमें से उन्हें एक में जीत और एक मैच बारिश की वजह से रद्द हुआ, जिसके बाद उन्हें एक अंक मिला। कंगारू टीम तीन अंक के साथ इस तरह +1.780 नेट रन रेट के साथ टॉप पर हैं। 

    दूसरे नंबर पर इंग्लैंड महिला टीम 2 अंक के साथ और +3.773 नेट रनरेट के साथ मौजूद है। बांग्लादेश का नेट रन रेट (+1.623) भारतीय टीम के नेट रन रेट (+1.255) से बेहतर है। टीम इंडिया ने एक मैच खेला है, जिसमें उसने श्रीलंका को 59 रन से हराया था। श्रीलंकाई टीम पांचवें, पाकिस्तान टीम छठे और न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका की टीम क्रमश: 7वें और 8वें स्थान पर है।

