    IND vs PAK Women: एक बार फिर दिखेगा 'नो हैंडशेक' विवाद, कोलंबो में भारत-पाक की महाभिड़ंत

    By Digital Desk Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 08:21 PM (IST)

    IND vs PAK Women भारत और पाकिस्तान की महिला टीमों के बीच वनडे विश्व कप का मुकाबला कल यानी 5 अक्टूबर को होगा जिसमें भारत का पलड़ा भारी रहने की उम्मीद है। भारत ने विश्व कप के पहले मैच में श्रीलंका को हराया जबकि पाकिस्तान को बांग्लादेश से हार का सामना करना पड़ा। वहीं भारत-पाक मैच के दौरान टॉस के समय नो हैंडशेक विवाद देखने को मिलेगा।

    IND vs PAK Women: भारत और पाकिस्तान महिला टीम का मैच

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। No handshake IND vs PAK W Toss: भारत और पाकिस्तान की पुरुष टीमों के बीच पिछले तीन रविवार नाटकीयता भरे मुकाबलों के बाद अब इस रविवार को दोनों देशों की महिला टीमें वनडे विश्व कप में आमने-सामने होंगी तो क्रिकेट कौशल से ज्यादा जज्बात की जंग रहेगी और भारत का पलड़ा एक बार फिर भारी रहने वाला है। सूत्रों के मुताबिक, टॉस के समय हाथ मिलाने की कोई परंपरा नहीं होगी।

    IND vs PAK Women: भारत और पाकिस्तान महिला टीम का मैच

    • भारत और पाकिस्तान (India Women's National Cricket Team vs Pakistan Women's National Cricket Team) ने महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में तमाम प्रारूपों में 27 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से भारत ने 24 और पाकिस्तान ने तीन जीते हैं।
    • पाकिस्तान को तीनों जीत टी20 प्रारूप में मिली है। वनडे क्रिकेट में भारत का शत प्रतिशत रिकॉर्ड है, जिसमें भारत ने दोनों टीमों के बीच खेले गए सभी 11 मैच जीते हैं।

    भारत ने विश्व कप (Women's World Cup 2025) में पहले मैच में श्रीलंका को 59 रन से हराया, जबकि पाकिस्तान को बांग्लादेश ने सात विकेट से मात दी। पाकिस्तानी बल्लेबाज स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों का सामना नहीं कर सके। सभी टीमें एक एक मैच खेल चुकी हैं और भारत चौथे स्थान पर है।

    भारतीय टीम की नजरें अब नेट रनरेट बेहतर करने पर लगी होंगी, जो टूर्नामेंट के आखिरी चरण में काफी अहम हो जाता है।

    लगातार दूसरी जीत पर होगी हरमनप्रीत ब्रिगेड की नजरें

    हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) की टीम पूरे आत्मविश्वास के साथ इस मुकाबले में उतरेगी। पहले मैच में एक समय छह विकेट 124 रन पर गिरने के बाद निचले मध्यक्रम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 47 ओवर में 250 रन से अधिक का लक्ष्य हासिल कर लिया।

    भारत की ताकत उसकी बल्लेबाजी है लेकिन मजबूत टीमों के खिलाफ बल्लेबाजों को बेहतर प्रदर्शन करना होगा। बांग्लादेश और पाकिस्तान के मैच में कोलंबो की पिच से काफी सीम मिल रही थी लिहाजा भारत तेज गेंदबाज रेणुका सिंह को उतार सकता है जो पिछले महीने आस्ट्रेलिया के विरुद्ध सीरीज के जरिये चोट के बाद लौटी है।

    हालांकि, वह अभ्यास सत्र में लय में नहीं दिखी। दूसरी ओर पाकिस्तान की चिंता उसकी बल्लेबाजी है। पहले मैच में उसके बल्लेबाजों ने निराश किया और पारी ताश के पत्तों की तरह ढह गई। फातिमा सना (Fatima Sana) और डायना बेग ने अच्छी गेंदबाजी की लेकिन स्कोर ही बड़ा नहीं था।

    इस प्रकार है टीमें

    भारत : हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, प्रतिका रावल, हरलीन देयोल, जेमिमा रौड्रिग्स, रिचा घोष, उमा छेत्री, रेणुका सिंह ठाकुर, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, श्री चरणी, राधा यादव, अमनजोत कौर, अरूंधति रेड्डी, क्रांति गौड़

    पाकिस्तान : फातिमा सना (कप्तान), मुनीबा अली सिद्दीकी, आलिया रियाज, डायना बेग, ऐमन फातिमा, नशरा सुंधू, नतालिया परवेज, ओमाइमा सोहेल, रमीन शमीम, सदफ शमास, सादिया इकबाल, शावाल जुल्फिकार , सिदरा अमीन, सिदरा नवाज, सईदा आरूब शाह

