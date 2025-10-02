IND W vs PAK W: महिला टीम भी नहीं मिलाएगी पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ, 5 अक्टूबर को कोलंबो में महामुकाबला

भारतीय महिला क्रिकेट टीम एशिया कप की तरह ही महिला विश्व कप में भी पाकिस्तान की खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाएगी। बीसीसीआई सूत्रों के अनुसार बोर्ड सरकार के अनुसार काम करेगा। हरमनप्रीत कौर की टीम का लक्ष्य पहली बार वर्ल्ड कप जीतना है। टीम ने अपने अभियान का आगाज जीत के साथ किया और श्रीलंका को हराया। अब देखना होगा की कोलंबो में टॉस कौन करेगा।

स्पोर्ट्स डेस्क, डिजिटल डेस्क। IND W vs PAK W: दुबई में एशिया कप के दौरान भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम की तरह ही हरमनप्रीत कौर और उनकी टीम भी पांच अक्टूबर को कोलंबो में होने वाले महिला विश्व कप मुकाबले के दौरान पाकिस्तान की खिलाडि़यों से हाथ मिलाने की परंपरा नहीं अपनाएगी।

भारत-पाक क्रिकेट संबंध सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। बीसीसीआई सूत्रों के अनुसार, बोर्ड सरकार के अनुसार काम करेगा और टास के समय हाथ मिलाने की कोई परंपरा नहीं होगी, मैच रेफरी के साथ कोई फोटोशूट नहीं होगा और खेल के अंत में कोई हाथ मिलाने की नीति नहीं होगी।

IND W vs PAK W: महिला टीम भी करेगी 'नो हैंडशेक' को फॉलो पुरुषों द्वारा अपनाई गई नीति का पालन महिला टीम भी करेगी। कोलंबो में टॉस कौन करेगा, इस पर भी नजरें लगी होंगी। उम्मीद है कि यह किसी तटस्थ देश के पूर्व खिलाड़ी या विशेषज्ञ द्वारा किया जाएगा। यह माहौल न्यूजीलैंड में हुए 2022 वनडे विश्व कप से बिल्कुल अलग होगा जहां भारतीय खिलाड़ियों द्वारा बिस्माह मारूफ की बेटी को प्यार करने की तस्वीरें वायरल हुई थीं। इस बार हरमनप्रीत कौर और पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना के बीच सामान्य बातचीत भी होने की संभावना नहीं है।