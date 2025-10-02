NZ w vs AUS W: ऑस्ट्रेलिया की न्यूजीलैंड पर लगातार 16वीं जीत, गार्डनर के शतक से 89 रनों से जीती कंगारू टीम

ऑस्ट्रेलिया ने 49.3 ओवरों में 326 रन बनाते हुए विश्व कप का अपना तीसरा सर्वोच्च स्कोर बनाया। जवाब में खराब शुरुआत के बावजूद न्यूजीलैंड की कप्तान सोफी डिवाइन (112 रन) ने टीम की चुनौती को संभाले रखा लेकिन इसके बावजूद टीम 43.2 ओवरों में महज 237 रन ही बना सकी।

जेएनएन, इंदौर। प्लेयर ऑफ द मैच रहीं एश्ले गार्डनर (115 रन) के आक्रामक शतक की बदौलत सात बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के अपने प्रारंभिक मैच में न्यूजीलैंड को 89 रनों से हराया। ऑस्ट्रेलिया की वर्ष 2017 के बाद से यह न्यूजीलैंड पर लगातार 16वीं जीत है।

विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया की न्यूजीलैंड पर लगातार चौथी जीत भी है। ऑस्ट्रेलिया ने 49.3 ओवरों में 326 रन बनाते हुए विश्व कप का अपना तीसरा सर्वोच्च स्कोर बनाया। जवाब में खराब शुरुआत के बावजूद न्यूजीलैंड की कप्तान सोफी डिवाइन (112 रन) ने टीम की चुनौती को संभाले रखा, लेकिन इसके बावजूद टीम 43.2 ओवरों में महज 237 रन ही बना सकी।

इंदौर में खेला गया मैच होलकर स्टेडियम में लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की पारी कप्तान सोफी डिवाइन के आसपास घूमती रही। बिना खाता खोले दो विकेट गंवाने के बाद डिवाइन ने एक छोर संभाला और छोटी साझेदारियों से विशाल लक्ष्य की ओर बढ़ती रहीं। यह वनडे में दूसरा मौका है जब न्यूजीलैंड की दोनों सलामी बल्लेबाज बिना खाता खोले पैविलियन लौट गईं। दो जीवनदानों का फायदा उठाते हुए डिवाइन ने अपना नौंवा और विश्व कप का तीसरा शतक पूरा किया।

नहीं चले न्यूजीलैंड के बल्लेबाज न्यूजीलैंड की बल्लेबाजों ने शुरुआती 25 ओवरों में 100 डाट गेंदें खेली। डिवाइन ने ब्रूक हालीडे (28) और फिर मैडी ग्रीन (20) के साथ क्रमशः 52 और 37 रन जोड़े। सोफी और इसाबेल गेज (28) के साथ तेजी से 54 रन जोड़े। इस दौरान डिवाइन को 62 और 92 के व्यक्तिगत स्कोर पर जीवनदान मिला। पारी के 43वें ओवर की पहली गेंद पर एनाबेल सदरलैंड की धीमी गेंद पर बड़ा शाट खेलने के प्रयास में डिवाइन बोल्ड हो गईं। शेष विकेट भी जल्द बिखर गए।

गार्डनर ने बदला मैच इससे पहले आस्ट्रेलिया की पारी भी 128 रनों पर पांच विकेट गंवाकर मुश्किल में थी। मगर संभावनाओं के खेल क्रिकेट में उम्मीदों से उलट छठवें क्रम पर उतरीं 28 साल की एश्ले गार्डनर ने एक छोर ऐसा थामा कि न सिर्फ अपना शतक (115) पूरा किया बल्कि अपनी टीम को भी विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया।