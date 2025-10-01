Language
    IND W vs SL W: भारत-श्रीलंका मैच देखने पहुंचे इतने फैंस कि टूट गए सारे रिकॉर्ड, बना नया इतिहास

    By Agency Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 07:13 PM (IST)

    महिला वनडे वर्ल्ड का आगाज हो गया है। 30 सितंबर को भारत और श्रीलंका के बीच उद्घाटन मैच खेला गया। भारत और श्रीलंका के बीच महिला वनडे विश्व कप का पहला मैच देखने करीब 23000 दर्शक स्टेडियम आए। इससे पहले रिकॉर्ड भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में पिछले साल महिला टी20 वर्ल्ड कप के मैच का था जिसमें 15935 दर्शक आए थे।

    भारत ने श्रीलंका को हराकर वर्ल्ड कप में जीत के साथ किया आगाज।

     गुवाहाटी, प्रेट्र। भारत और श्रीलंका के बीच महिला वनडे विश्व कप का पहला मैच देखने करीब 23,000 दर्शक स्टेडियम आए। आईसीसी के किसी महिला टूर्नामेंट में ग्रुप चरण के मैच के लिए एक रिकॉर्ड है। मंगलवार को इस मैच को देखने 22843 दर्शक मैदान पर आए।

    इससे पहले रिकॉर्ड भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में पिछले साल महिला टी20 वर्ल्ड कप के मैच का था, जिसमें 15935 दर्शक आए थे। आईसीसी ने कहा कि आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के पहले मैच में 22843 दर्शक आए, जो आईसीसी महिला टूर्नामेंट के ग्रुप चरण के मैच के लिए एक रिकॉर्ड है।

    जुबीन गर्ग को दी गई श्रद्धांजलि

    भारत ने 59 रन से जीतकर टूर्नामेंट की शानदार शुरुआत की। मैच से पहले उद्घाटन समारोह में असम के महान गायक दिवंगत जुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि दी गई। सिंगर पापोन, जॉय बरुआ और शिलॉन्ग चेंबर क्वॉयर ने गर्ग की रचनाओं को गाकर माहौल भावुक बना दिया। मशहूर गायिका श्रेय घोषाल ने राष्ट्रगान गाया। वहीं, श्रीलंका का राष्ट्रगान नुवंधिका कुमारी ने प्रस्तुत किया।

    दिग्गज क्रिकेटरों को किया गया सम्मानित

    बीसीसीआई ने इस अवसर पर भारतीय महिला क्रिकेट इतिहास की कई महान खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इसमें डायना एडुल्जी और नीता डेविड (आईसीसी हॉल ऑफ फेमर), पूर्व कप्तान शांता रंगास्वामी, प्रमिला भट्ट, पूर्णिमा राऊ, अंजुम चोपड़ा और मिताली राज जैसी हस्तियां शामिल थीं।

