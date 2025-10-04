Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IND W vs PAK W: भारतीय महिला टीम के अभ्यास के दौरान दिखा सांप, हंसने लगे खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ

    By Agency Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 08:09 AM (IST)

    सिंहली भाषा में गरांडिया कहे जाने वाले इस सांप का वैसे इस मैदान में दिखना नया नहीं था। लंका प्रीमियर लीग और इस साल जुलाई में श्रीलंका-बांग्लादेश वनडे मैच के दौरान भी इस सांप को देखा गया था। एक मैदानकर्मी ने कहा यह जहरीला नहीं है और काटता नहीं है। यह एक गरांडिया है बस चूहों की तलाश में रहता है।

    prefferd source google
    Hero Image
    कोलंबों में प्रैक्टिस के दौरान निकला सांप। फाइल फोटो

     कोलंबो, प्रेट्र। वनडे विश्व कप के बीच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के अभ्यास सत्र के दौरान सांप घुस आया। टीम शुक्रवार शाम जब अभ्यास कर रही थी, तभी स्टेडियम में एक सांप रेंगता हुआ दिखा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सिंहली भाषा में 'गरांडिया' कहे जाने वाले इस सांप का वैसे इस मैदान में दिखना नया नहीं था। लंका प्रीमियर लीग और इस साल जुलाई में श्रीलंका-बांग्लादेश वनडे मैच के दौरान भी इस सांप को देखा गया था।

    मैदानकर्मी ने बताया सांप के बारे में

    एक मैदानकर्मी ने कहा, यह जहरीला नहीं है और काटता नहीं है। यह एक गरांडिया है, बस चूहों की तलाश में रहता है। शुक्रवार को भूरे रंग का यह सांप नालियों और स्टैंड के करीब रेंगता हुआ देखा गया और इसी समय भारतीय खिलाड़ी मध्य विकेट से नेट्स की ओर बढ़ रही थीं।

    हंसने लगे भारतीय खिलाड़ी

    हालांकि, खिलाड़ी घबराने के बजाय इसे दिलचस्पी से देख रही थीं। उनके साथ सहयोगी स्टाफ और मीडिया दल भी मौजूद था। भारत महिला विश्व कप के अपने दूसरे मैच में रविवार को यहां पाकिस्तान से भिड़ेगा। भारतीय टीम ने अपने पहले मैच में सह मेजबान श्रीलंका पर आसान जीत दर्ज की थी।

    यह भी पढ़ें- 'मोहसिन नकवी ने देश की इज्‍जत बर्बाद की', पूर्व भारतीय ऑलराउंडर ने Asia Cup Trophy ड्रामा पर पीसीबी चेयरमैन को लताड़ा

    यह भी पढ़ें- IND vs WI: भारत-वेस्टइंडीज टेस्ट में एंडी पाइक्रॉफ्ट की एंट्री, रवि शास्त्री ने किया स्वागत; पाकिस्तान के जख्म हुए हरे