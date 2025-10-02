IND vs WI: भारत-वेस्टइंडीज टेस्ट में एंडी पाइक्रॉफ्ट की एंट्री, रवि शास्त्री ने किया स्वागत; पाकिस्तान के जख्म हुए हरे

भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहले टेस्ट मैच के टॉस के वक्त पूर्व भारतीय कोच और कमेंटेटर रवि शास्त्री ने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट का जिस अंदाज में परिचय कराया उसने PCB के पुराने जख्मों नमक लगाने का काम किया। अहमदाबाद टेस्ट मैच के टॉस के समय रवि शास्त्री ने अपनी बुलंद आवाज में एंडी पाइक्रॉफ्ट का परिचय कराया।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट सीरीज का आगाज हो गया। अहमदाबाद में पहले टेस्ट मैच के टॉस के दौरान रवि शास्त्री ने एक बार फिर अपने मजाकिया अंदाज से तहलका मचा दिया। टॉस के समय उन्होंने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट का खास अंदाज में स्वागत किया। इस स्वागत से पाकिस्तान का जख्म फिर से हरा हो गया।

टॉस के वक्त पूर्व भारतीय कोच और कमेंटेटर रवि शास्त्री ने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट का जिस अंदाज में परिचय कराया, उसने PCB के पुराने जख्मों नमक लगाने का काम किया। अहमदाबाद टेस्ट मैच के टॉस के समय रवि शास्त्री ने अपनी बुलंद आवाज में एंडी पाइक्रॉफ्ट का परिचय कराया।

'सीधे दुबई से..' रवि शास्त्री ने कहा, वापस अपने घर में, सीधे दुबई से… हॉट सीट में एंडी पाइक्रॉफ्ट। इस परिचय पर पाइक्रॉफ्ट भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। यह हंसी पाकिस्तान पर तंज था। दरअसल, एंडी पाइक्रॉफ्ट एशिया कप 2025 में मैच रेफरी थे।

भारत-पाक विवाद से आए चर्चा में 14 सितंबर को ग्रुप स्टेज मुकाबले के दौरान भारतीय खिलाड़ियों द्वारा पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार करने के बाद, पीसीबी ने आईसीसी से आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई थी। साथ ही पाइक्रॉफ्ट को बाकी टूर्नामेंट से हटाने की मांग की। आईसीसी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया।