    IND vs WI: भारत-वेस्टइंडीज टेस्ट में एंडी पाइक्रॉफ्ट की एंट्री, रवि शास्त्री ने किया स्वागत; पाकिस्तान के जख्म हुए हरे

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 04:37 PM (IST)

    भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहले टेस्ट मैच के टॉस के वक्त पूर्व भारतीय कोच और कमेंटेटर रवि शास्त्री ने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट का जिस अंदाज में परिचय कराया उसने PCB के पुराने जख्मों नमक लगाने का काम किया। अहमदाबाद टेस्ट मैच के टॉस के समय रवि शास्त्री ने अपनी बुलंद आवाज में एंडी पाइक्रॉफ्ट का परिचय कराया।

    Hero Image
    रवि शास्त्री ने एंडी पाइक्रॉफ्ट का किया स्वागत। फाइल फोटो

     स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट सीरीज का आगाज हो गया। अहमदाबाद में पहले टेस्ट मैच के टॉस के दौरान रवि शास्त्री ने एक बार फिर अपने मजाकिया अंदाज से तहलका मचा दिया। टॉस के समय उन्होंने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट का खास अंदाज में स्वागत किया। इस स्वागत से पाकिस्तान का जख्म फिर से हरा हो गया।

    टॉस के वक्त पूर्व भारतीय कोच और कमेंटेटर रवि शास्त्री ने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट का जिस अंदाज में परिचय कराया, उसने PCB के पुराने जख्मों नमक लगाने का काम किया। अहमदाबाद टेस्ट मैच के टॉस के समय रवि शास्त्री ने अपनी बुलंद आवाज में एंडी पाइक्रॉफ्ट का परिचय कराया।

    'सीधे दुबई से..'

    रवि शास्त्री ने कहा, वापस अपने घर में, सीधे दुबई से… हॉट सीट में एंडी पाइक्रॉफ्ट। इस परिचय पर पाइक्रॉफ्ट भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। यह हंसी पाकिस्तान पर तंज था। दरअसल, एंडी पाइक्रॉफ्ट एशिया कप 2025 में मैच रेफरी थे।

    भारत-पाक विवाद से आए चर्चा में

    14 सितंबर को ग्रुप स्टेज मुकाबले के दौरान भारतीय खिलाड़ियों द्वारा पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार करने के बाद, पीसीबी ने आईसीसी से आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई थी। साथ ही पाइक्रॉफ्ट को बाकी टूर्नामेंट से हटाने की मांग की। आईसीसी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया।

    रमीज राजा ने लगाए थे आरोप

    विवाद बढ़ने पर पीसीबी ने दावा किया कि एंडी पाइक्रॉफ्ट ने माफी मांगी है। इसका वीडियो भी जारी किया, लेकिन उसमें कोई ऑडियो नहीं था। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व पीसीबी अध्यक्ष रमीज राजा ने यहां तक कह दिया कि एंडी पाइक्रॉफ्ट भारत के स्थायी फिक्सर हैं। क्योंकि उन्होंने 90 भारतीय मैचों में रेफरी की भूमिका निभाई है।

