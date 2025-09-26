भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच 2 अक्‍टूबर से दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज शुरू होगी। वेस्‍टइंडीज को भारत के खिलाफ सीरीज से पहले जोरदार झटका लगा है। प्रमुख तेज गेंदबाज चोटिल होने के कारण आगामी सीरीज से बाहर हो गए हैं। 22 साल के खिलाड़ी को उनकी जगह शामिल किया गया है। भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच सीरीज का पहला टेस्‍ट अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्‍टेडियम में खेला जाएगा।

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच 2 अक्‍टूबर से दो मैचों की सीरीज शुरू होगी। दोनों टीमों के बीच सीरीज का पहला टेस्‍ट अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्‍टेडियम में खेला जाएगा। वेस्‍टइंडीज को भारत के खिलाफ सीरीज से पहले जोरदार झटका लगा है। तेज गेंदबाज शमार जोसेफ चोटिल होने के कारण आगामी सीरीज से बाहर हो गए हैं। क्रिकेट वेस्‍टइंडीज ने सोशल मीडिया पोस्‍ट के जरिये इसकी जानकारी दी। यह जानकारी नहीं मिली है कि शमार को चोट क्‍या लगी है।

ऑलराउंडर ने ली जोसेफ की जगह बता दें कि शमार जोसेफ की जगह 22 साल के जोहान लाइने को वेस्‍टइंडीज टीम में शामिल किया गया है। बारबाडोस के ऑलराउंडर ने अब तक अपने करियर में 19 फर्स्‍ट क्‍लास मैच खेले हैं। इस दौरान उन्‍होंने 32 पारियों में 495 रन बनाए, जिसमें दो अर्धशतक शामिल हैं।

Squad Update 🚨 Johann Layne has replaced Shamar Joseph in the squad for the test series against India. Joseph has been ruled out due to an injury and will be re-evaluated ahead of the Bangladesh limited overs series.#INDvsWI | #MenInMaroon pic.twitter.com/2z5uiZSicu — Windies Cricket (@windiescricket) September 26, 2025 जोहान लाइने की अपनी गेंदबाजी से ज्‍यादा प्रभावित किया। उन्‍होंने फर्स्‍ट क्‍लास करियर में 22.28 की औसत से कुल 66 विकेट चटकाए। वो चार बार एक पारी में पांच विकेट ले चके हैं।

कब होगी जोसेफ की वापसी संभावना जताई जा रही है कि शमार जोसेफ की वापसी जल्‍द ही होगी। वो बांग्‍लादेश के खिलाफ सफेद गेंद सीरीज तक फिट हो जाएंगे। वेस्‍टइंडीज की टीम 18 अक्‍टूबर से बांग्‍लादेश के खिलाफ तीन वनडे और तीन टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेलेगी।