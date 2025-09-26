Language
    IND vs WI: वेस्‍टइंडीज को भारत के खिलाफ टेस्‍ट सीरीज से पहले लगा जोरदार झटका, प्रमुख तेज गेंदबाज हुआ बाहर

    By Abhishek Nigam Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 12:16 PM (IST)

    भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच 2 अक्‍टूबर से दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज शुरू होगी। वेस्‍टइंडीज को भारत के खिलाफ सीरीज से पहले जोरदार झटका लगा है। प्रमुख तेज गेंदबाज चोटिल होने के कारण आगामी सीरीज से बाहर हो गए हैं। 22 साल के खिलाड़ी को उनकी जगह शामिल किया गया है। भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच सीरीज का पहला टेस्‍ट अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्‍टेडियम में खेला जाएगा।

    शमार जोसेफ भारत के खिलाफ सीरीज से हुए बाहर

    वेस्‍टइंडीज को भारत के खिलाफ सीरीज से पहले जोरदार झटका लगा है। तेज गेंदबाज शमार जोसेफ चोटिल होने के कारण आगामी सीरीज से बाहर हो गए हैं। क्रिकेट वेस्‍टइंडीज ने सोशल मीडिया पोस्‍ट के जरिये इसकी जानकारी दी। यह जानकारी नहीं मिली है कि शमार को चोट क्‍या लगी है।

    ऑलराउंडर ने ली जोसेफ की जगह

    बता दें कि शमार जोसेफ की जगह 22 साल के जोहान लाइने को वेस्‍टइंडीज टीम में शामिल किया गया है। बारबाडोस के ऑलराउंडर ने अब तक अपने करियर में 19 फर्स्‍ट क्‍लास मैच खेले हैं। इस दौरान उन्‍होंने 32 पारियों में 495 रन बनाए, जिसमें दो अर्धशतक शामिल हैं।

    जोहान लाइने की अपनी गेंदबाजी से ज्‍यादा प्रभावित किया। उन्‍होंने फर्स्‍ट क्‍लास करियर में 22.28 की औसत से कुल 66 विकेट चटकाए। वो चार बार एक पारी में पांच विकेट ले चके हैं।

    कब होगी जोसेफ की वापसी

    संभावना जताई जा रही है कि शमार जोसेफ की वापसी जल्‍द ही होगी। वो बांग्‍लादेश के खिलाफ सफेद गेंद सीरीज तक फिट हो जाएंगे। वेस्‍टइंडीज की टीम 18 अक्‍टूबर से बांग्‍लादेश के खिलाफ तीन वनडे और तीन टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेलेगी।

    भारत-वेस्‍टइंडीज कार्यक्रम

    बता दें कि भारतीय दौरे पर वेस्‍टइंडीज की टीम दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज में हिस्‍सा लेगी। पहला टेस्‍ट 2 अक्‍टूबर से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्‍टेडियम पर खेला जाएगा। इसके बाद दोनों टीमें 10 अक्‍टूबर से दिल्‍ली के अरुण जेटली स्‍टेडियम पर दूसरे टेस्‍ट में भिड़ेंगी।

    वेस्‍टइंडीज का अपडेट स्‍क्‍वाड:

    रोस्‍टन चेस (कप्‍तान), जोमेल वॉरिकन, केवलन एंडरसन, एलिक एथांजे, जॉन कैंबल, तेजनारायण चंद्रपॉल, जस्टिन ग्रीव्‍स, शाई होप, तेविन इमलाक, अल्‍जारी जोसेफ, जोहान लाइने, ब्रेंडन किंग, एंडरसन फिलिप, खारी पियरे और जायडेन सील्‍स।

