IND vs WI: ‘तैयार है हम..’, वेस्टइंडीज को Shubman Gill का ओपन चैलेंज, बुमराह पर भी दिया अपडेट

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Shubman Gill Press Conference: अहमदाबाद में 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले पहले टेस्ट से पहले टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिंट दिए कि हालात को देखते हुए भारत एक एक्स्ट्रा तेज गेंदबाज खेला सकता है। भारतीय टीम को दो मैचों की टेस्ट सीरीज में वेस्टइंडीज से सामना करना है।

Shubman Gill ने Press Conference में क्या कहा?

गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा,

"प्लेइंग-XI का ऐलान कल होगा। मौसम और कंडीशंस तेज गेंदबाज खेलाने को मजबूर कर रहे हैं। पिच पर नमी देखकर कल आखिरी फैसला लिया जाएगा।"

गिल ने माना कि एशिया कप जीतने के बाद तुरंत टेस्ट सीरीज खेलना खिलाड़ियों के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि यह चुनौती तकनीकी से ज्यादा मानसिक होगी। गिल बोले-

"यह टेस्ट जल्दी आ गया। मैं बस खुद को जोन में लाना चाहता था। फॉर्मेट बदलना मानसिक तौर पर बड़ा एडजस्टमेंट है, तकनीकी तौर पर नहीं।"

बुमराह पर अपडेट दिया

जसप्रीत बुमराह की उपलब्धता पर गिल ने कहा कि फैसला हर मैच के हिसाब से होगा। गिल ने कहा,

"बुमराह को खिलाने का फैसला मैच टू मैच होगा। इस पर निर्भर करेगा कि उसने पिछले मैच में कितना ओवर डाला और गेंदबाजी यूनिट कैसा महसूस कर रही है। अभी तक कुछ तय नहीं किया गया है।"

अपने वर्कलोड पर बोले गिल

अपने वर्कलोड को लेकर गिल ने कहा कि वह सप्ताह दर सप्ताह सोचते हैं और बल्लेबाजों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज मानसिक थकान है, जबकि गेंदबाजों के लिए शारीरिक मेहनत ज़्यादा मायने रखती है। उन्होंने कहा कि फिलहाल वह खुद को फ्रेश महसूस कर रहे हैं।

वेस्टइंडीज को दी चेतावनी

26 साल के गिल ने वेस्टइंडीज को चेतावनी देते हुए कहा कि टीम इंडिया कड़ा क्रिकेट खेलने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा,