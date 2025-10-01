भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच 2 अक्‍टूबर से दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज शुरू होगी। दोनों टीमों के बीच पहला टेस्‍ट अमिदाबाद के नरेंद्र मोदी स्‍टेडियम में खेला जाएगा। शुभमन गिल के नेतृत्‍व वाली भारतीय टीम घरेलू परिस्थितियों का लाभ उठाकर वेस्‍टइंडीज को मात देना चाहेगी। कागजों पर मजबूत नजर आने वाली टीम इंडिया के वेस्‍टइंडीज के खिलाफ टेस्‍ट में आंकड़े खराब हैं।

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज 2 अक्‍टूबर से शुरू होगी। दोनों टीमों के बीच पहला टेस्‍ट अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्‍टेडियम पर खेला जाएगा। भारतीय टीम की कमान शुभमन गिल संभालेंगे। वेस्‍टइंडीज की कप्‍तानी रोस्‍टन चेस करते हुए नजर आएंगे।

भारतीय टीम ने हाल ही में इंग्‍लैंड दौरे पर पांच मैचों की सीरीज 2-2 से ड्रॉ कराई थी। कप्‍तान शुभमन गिल सह‍ित टीम के कई खिलाड़ी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, जिसका वेस्‍टइंडीज के लिए सामना करना आसान नहीं होगा। वैसे भी, कागजों पर भारतीय टीम बेहद मजबूत नजर आ रही है।

वेस्‍टइंडीज का हाल ही में टेस्‍ट में प्रदर्शन फीका रहा है। उसने अपनी आखिरी टेस्‍ट सीरीज ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ खेली थी, जहां उसे तीन मैचों की सीरीज में 0-3 का क्‍लीन स्‍वीप झेलना पड़ा था। रोस्‍टन चेस के नेतृत्‍व में वेस्‍टइंडीज की टीम अपने प्रदर्शन में सुधार करने की कोशिश करेगी।

आंकड़े क्‍या बयां कर रहे हैं बता दें कि मौजूदा सीरीज भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच पहला टेस्‍ट 2 अक्‍टूबर से शुरू होगा। इसके बाद दोनों टीमों के बीच दूसरा व अंतिम टेस्‍ट 10 अक्‍टूबर से दिल्‍ली के अरुण जेटली स्‍टेडियम पर खेला जाएगा। भारतीय टीम को अगर डब्‍ल्‍यूटीसी फाइनल में पहुंचना है तो उसे हर हाल में कैरेबियाई टीम को पटखनी देनी होगी।

हालांकि, ग्रिल ब्रिगेड के लिए यह काम आसान नहीं होने वाला है क्‍योंकि भारतीय टीम का टेस्‍ट में वेस्‍टइंडीज के खिलाफ रिकॉर्ड अच्‍छा नहीं है। दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 100 टेस्‍ट खेले गए हैं, जिसमें से भारतीय टीम केवल 23 टेस्‍ट जीतने में सफल रही है। वेस्‍टइंडीज ने 30 मैच जीते हैं। दोनों टीमों के बीच 47 मैच ड्रॉ पर समाप्‍त हुए।