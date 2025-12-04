Language
    AUS vs ENG 2nd Test: Joe Root का शतक और Mitchell Starc के 6 विकेट, रोमांचक हुआ पहले दिन का अंत

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 06:08 PM (IST)

    एशेज सीरीज 2025-26 के दूसरे टेस्‍ट के पहले दिन का खेल समाप्‍त हो गया है। ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर खेले जा रहे इस मुकाबले में इंग्‍लैंड ने टॉस जीतकर ...और पढ़ें

    शतक लगाकर नाबाद हैं जो रूट। इमेज- आईसीसी

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्‍ट्रेलिया और इंग्‍लैंड के बीच खेली जा रही एशेज सीरीज के दूसरे टेस्‍ट के पहले दिन का खेल समाप्‍त हो गया है। ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर खेले जा रहे इस मुकाबले में इंग्‍लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी करने का फैसला लिया। दिन का खेल खत्‍म होने तक इंग्‍लैंड ने पहली पारी में जो रूट के शतक की बदौलत 9 विकेट खोकर 325 रन बना लिए हैं।

    135 रन बनाकर नाबाद हैं रूट

    जो रूट 202 गेंदों पर 135 रन बनाकर नाबाद हैं। अपनी इस पारी में वह अब तक 15 चौके और 1 सिक्‍स लगा चुके हैं। 11 नंबर के जोफ्रा आर्चर भी उनका भरपूर साथ दे रहे हैं। आर्चर 26 गेंदों पर 32 रन बना चुके हैं। वह अब तक 1 चौका और 2 छक्‍के लगा चुके हैं। दूसरे दिन ऑस्‍ट्रेलिया की कोशिश इंग्‍लैंड को पहली पारी में समेटकर बड़ा स्‍कोर बनाने पर होगी।

    इंग्‍लैंड की खराब शुरुआत

    इंग्‍लैंड की शुरुआत खराब रही और 5 के स्‍कोर पर टीम को 2 झटके लगे। मिचेल स्‍टार्क ने ओली पोप और बेन डकेट को डक पर पवेलियन भेजा। 4 नंबर पर बल्‍लेबाजी करने उतरे जो रूट ने ओपनर जैक क्रॉली के साथ मिलकर पारी को संभाला। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 117 रन जोड़े। शतक की और बढ़ रहे क्रॉली को माइकल नेसर ने एलेक्‍स कैरी के हाथ कैच आउट कराया। क्रॉली ने 93 गेंदों पर 76 रन की पारी खेली।

    एक छोर पर डटे रहे रूट

    इसके बार जो रूट एक छोर पर डटे रहे और दूसरे एंड से विकेट का पतन होने लगा। हैरी ब्रूक ने 31 और कप्‍तान बेन स्‍टोक्‍स के बल्‍ले से 19 रन निकले। विकेटकीपर जेमी स्मिथ भी खाता खोलने में नाकाम रहे। इसके बाद विल जैक्‍स ने 19 और गस एटकिंसन ने 4 रन की पारी खेली। ब्रायडन कार्से अपने खाते में कोई रन दर्ज नहीं करा सके।

    ऑस्‍ट्रेलिया की ओर से तेज गेंदबाज मिचेल स्‍टार्क ने आग उगली। उन्‍होंने 19 ओवर गेंदबाजी की और 3.70 की इकोनॉमी से 71 रन देकर 6 सफलताएं प्राप्‍त कीं। माइकल नेसर और स्‍कॉट बोलैंड के खाते में 1-1 विकेट आया। कंगारू गेंदबाजों को इंग्‍लैंड के आखिरी विकेट की तलाश है।

