    Ashes 2025: इंग्‍लैंड ने गाबा टेस्‍ट के लिए की अपनी प्‍लेइंग 11 की घोषणा, प्रमुख खिलाड़ी हुआ बाहर

    By Abhishek Nigam Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 02:25 PM (IST)

    इंग्‍लैंड ने ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ एशेज सीरीज के दूसरे टेस्‍ट के लिए अपनी प्‍लेइंग 11 की घोषणा कर दी है। मेहमान टीम ने एक अहम बदलाव किया है। विल जैक्‍स चोटिल मार्क वुड की जगह लेंगे। यह मुकाबला ब्रिस्‍बेन में पिंक बॉल से खेला जाएगा। इंग्‍लैंड की कोशिश ऑस्‍ट्रेलिया में अपना रिकॉर्ड सुधारने की होगी। पता हो कि पर्थ टेस्‍ट जीतकर ऑस्‍ट्रेलियाई टीम पांच मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना रखी है।

    इंग्‍लैंड दमदार वापसी को बेकरार

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। इंग्‍लैंड ने मंगलवार को ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ एशेज सीरीज के दूसरे टेस्‍ट के लिए अपनी प्‍लेइंग 11 की घोषणा कर दी है। बेन स्‍टोक्‍स के नेतृत्‍व वाली इंग्लिश टीम ने एक महत्‍वपूर्ण बदलाव किया है। चोटिल मार्क वुड की जगह विल जैक्‍स को शामिल किया गया है।

    बता दें कि ऑस्‍ट्रेलिया और इंग्‍लैंड के बीच पांच मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला गुरुवार से ब्रिस्‍बेन में खेला जाएगा। यह डे/नाइट टेस्‍ट होगा। इंग्‍लैंड की कोशिश गाबा में जीत दर्ज करने की होगी ताकि सीरीज 1-1 से बराबर कर सके।

    ईसीबी ने क्‍या कहा

    याद दिला दें कि ऑस्‍ट्रेलिया ने पर्थ टेस्‍ट 8 विकेट से जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना रखी है। इंग्‍लैंड क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने पिंक-बॉल टेस्‍ट के लिए स्‍क्‍वाड की घोषणा करते हुए कहा, 'इंग्‍लैंड ने पर्थ में पहले टेस्‍ट की तुलना में अपनी प्‍लेइंग 11 में एक बदलाव किया है। स्पिन ऑलराउंडर विल जैक्‍स को चोटिल मार्क वुड की जगह शामिल किया गया है।'

    वुड को क्‍या परेशानी हुई

    बता दें कि 35 साल के मार्क वुड को बाएं घुटने में समस्‍या के कारण दूसरे टेस्‍ट से बाहर होना पड़ा। पर्थ में उन्‍होंने वापसी जरूर की, लेकिन 11 ओवर ही डाल सके। इंग्‍लैंड को पर्थ में दो दिन में शर्मनाक शिकस्‍त झेलनी पड़ी थी, जो एशेज में 100 साल के ऊपर से नहीं हुआ था।

    जैक से क्‍या फायदा

    विल जैक्‍स को शामिल करने से इंग्‍लैंड की बल्‍लेबाजी की गहराई बढ़ गई और वो एक स्पिन का विकल्‍प भी जोड़ देते हैं। वैसे, गाबा पर लाइट्स में स्पिन के लिए स्थितियां चुनौतीपूर्ण रहेंगी। जैक्‍स के पास केवल दो टेस्‍ट का अनुभव है, जो उन्‍होंने 2022 पाकिस्‍तान दौरे पर हासिल किया। उन्‍होंने इस दौरान 6‍ विकेट झटके और 89 रन बनाए, जिसमें डेब्‍यू मैच में पारी में पांच विकेट लेना शामिल है।

    इंग्‍लैंड के लिए कड़ी चुनौती

    इंग्‍लैंड के लिए गाबा टेस्‍ट में चुनौती बड़ी होगी। उसने ऑस्‍ट्रेलिया में पिछले 16 टेस्‍ट में जीत हासिल नहीं की है, जिसमें तीन डे/नाइट टेस्‍ट शामिल हैं। ऑस्‍ट्रेलिया ने 14 डे/नाइट टेस्‍ट में केवल एक शिकस्‍त झेली है। 2024 में गाबा में वेस्‍टइंडीज के हाथों शिकस्‍त मिली थी।

    इंग्‍लैंड की दूसरे टेस्‍ट के लिए प्‍लेइंग 11

    जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्‍टोक्‍स (कप्‍तान), जैमी स्मिथ (विकेटकीपर), विल जैक्‍स, गस एटकिंसन, ब्रायडन कार्स और जोफ्रा आर्चर।

