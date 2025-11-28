Ashes 2025: पैट कमिंस नहीं खेलेंगे ब्रिस्बेन टेस्ट, ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे मैच के लिए किया स्क्वाड का एलान
ऑस्ट्रेलिया ने एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट के लिए 14 सदस्यीय स्क्वाड की घोषणा कर दी है। नियमित कप्तान पैट कमिंस ब्रिस्बेन टेस्ट नहीं खेल सकेंगे। कमिंस स्क्वाड के साथ यात्रा करेंगे और चोट से उबरने पर ध्यान देंगे। कमिंस की गैरमौजूदगी में स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी करेंगे। कंगारू टीम ने पहला टेस्ट 8 विकेट से जीतकर पांच मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कप्तान पैट कमिंस इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने शुक्रवार को दूसरे टेस्ट के लिए अपने स्क्वाड की घोषणा की। कमिंस की गैरमौजूदगी में स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तानी करेंगे।
शॉन एबट और जोश हेजलवुड भी पर्थ की तरह ब्रिस्बेन टेस्ट में नहीं खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का दूसरा टेस्ट 4 दिसंबर से शुरू होगा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के बयान के मुताबिक कमिंस टीम के साथ ब्रिस्बेन जाएंगे और अपनी रिकवरी प्रक्रिया पर ध्यान देंगे।
ब्रिस्बेन टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड
स्टीव स्मिथ (कप्तान), स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, ब्रेंडन डॉगेट, कैमरन ग्रीन, ट्रेविड हेड, जोश इंग्लिस, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, नाथन लियोन, माइकल नेसेर, मिचेल स्टार्क, जैक वेदराल्ड और बियू वेब्स्टर।
कमिंस क्यों नहीं खेलेंगे
ऐसा माना जा रहा था कि पैट कमिंस दूसरे टेस्ट में खेलेंगे। वो पिंक बॉल से ट्रेनिंग कर रहे थे। 32 साल के कमिंस ने कहा था कि इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए स्क्वाड में जगह बना पाने की पूरी उम्मीदें नहीं हैं।
कमिंस ने फॉक्स स्पोर्ट्स प्रसारणकर्ता से बातचीत में कहा, 'मेरी रिकवरी अच्छी हो रही है। अगले मैच में खेलने के आधे अवसर हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि खेल सकूं। चोट पिछले कुछ सप्ताहों की तुलना में अब बेहतर है।'
कोच ने क्या कहा
ऐसा लगता है कि पैट कमिंस अपने रिहैब को पूरा करने के करीब हैं। उनका जोश बरकरार है। गेंद की गति अच्छी है। कई सकारात्मक पहलु हैं, लेकिन हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनकी चोट दोबारा नहीं बढ़ जाए। इसलिए हम नहीं चाहते कि उनकी चोट बढ़ जाए और तेज गेंदबाज पर दबाव बढ़े।
सीरीज में आगे ऑस्ट्रेलिया
बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने दो दिन के भीतर खत्म हुए पहले टेस्ट में इंग्लैंड को 8 विकेट से पटखनी देकर पांच मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। अब ऑस्ट्रेलिया की कोशिश दूसरा टेस्ट जीतकर सीरीज मे 2-0 की बढ़त बनाने की होगी।
