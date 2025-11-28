स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। ऑस्‍ट्रेलिया के टेस्‍ट कप्‍तान पैट कमिंस इंग्‍लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज के दूसरे टेस्‍ट में हिस्‍सा नहीं ले सकेंगे। ऑस्‍ट्रेलिया ने शुक्रवार को दूसरे टेस्‍ट के लिए अपने स्‍क्‍वाड की घोषणा की। कमिंस की गैरमौजूदगी में स्‍टीव स्मिथ ऑस्‍ट्रेलियाई टीम की कप्‍तानी करेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शॉन एबट और जोश हेजलवुड भी पर्थ की तरह ब्रिस्‍बेन टेस्‍ट में नहीं खेलेंगे। ऑस्‍ट्रेलिया और इंग्‍लैंड के बीच एशेज सीरीज का दूसरा टेस्‍ट 4 दिसंबर से शुरू होगा। क्रिकेट ऑस्‍ट्रेलिया के बयान के मुताबिक कमिंस टीम के साथ ब्रिस्‍बेन जाएंगे और अपनी रिकवरी प्रक्रिया पर ध्‍यान देंगे।

ब्रिस्‍बेन टेस्‍ट के लिए ऑस्‍ट्रेलिया का स्‍क्‍वाड स्‍टीव स्मिथ (कप्‍तान), स्‍कॉट बोलैंड, एलेक्‍स कैरी, ब्रेंडन डॉगेट, कैमरन ग्रीन, ट्रेविड हेड, जोश इंग्लिस, उस्‍मान ख्‍वाजा, मार्नस लाबुशेन, नाथन लियोन, माइकल नेसेर, मिचेल स्‍टार्क, जैक वेदराल्‍ड और बियू वेब्‍स्‍टर। कमिंस क्‍यों नहीं खेलेंगे ऐसा माना जा रहा था कि पैट कमिंस दूसरे टेस्‍ट में खेलेंगे। वो पिंक बॉल से ट्रेनिंग कर रहे थे। 32 साल के कमिंस ने कहा था कि इंग्‍लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्‍ट के लिए स्‍क्‍वाड में जगह बना पाने की पूरी उम्‍मीदें नहीं हैं।