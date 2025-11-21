Language
    By Abhishek Nigam Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 09:47 AM (IST)

    ऑस्‍ट्रेलिया के प्रमुख तेज गेंदबाज मिचेल स्‍टार्क ने एशेज सीरीज के पहले मैच में अपना जलवा बिखेरा है। स्‍टार्क ने पर्थ टेस्‍ट के पहले दिन अपने शुरुआती छह ओवरों में इंग्‍लैंड के टॉप ऑर्डर को उखाड़ फेंका और तीन विकेट चटकाए। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने जो रूट का शिकार करके एशेज में अपने 100 विकेट पूरे किए। स्‍टार्क ने रूट को खाता नहीं खोलने दिया। 

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। ऑस्‍ट्रेलिया के प्रमुख तेज गेंदबाज मिचेल स्‍टार्क ने अपनी खूंखार गेंदबाजी से एशेज सीरीज का रोमांच बढ़ा दिया है। मिचेल स्‍टार्क ने जो रूट का शिकार करके एशेज सीरीज में अपने विकेटों का शतक यानी 100 विकेट पूरे किए। स्‍टार्क एशेज सीरीज में 100 या ज्‍यादा विकेट लेने वाले 21वें गेंदबाज बने।

    वैसे, 21वीं सदी में स्‍टार्क एशेज सीरीज में 100 या ज्‍यादा विकेट लेने वाले तीसरे तेज गेंदबाज बने। इंग्‍लैंड के दो पूर्व तेज गेंदबाज स्‍टुअर्ट ब्रॉड (153 विकेट) और जेम्‍स एंडरसन (117) उनसे आगे हैं। 35 साल के तेज गेंदबाज ने अपने पहले ही ओवर में जैक क्रॉली को पहली स्लिप में उस्‍मान ख्‍वाजा के हाथों कैच आउट कराकर इंग्‍लैंड की शुरुआत बिगाड़ी।

    स्‍टार्क ने चौथी बार एशेज सीरीज में पहला ओवर डाला। वो एशेज सीरीज में सबसे ज्‍यादा बार पहला ओवर डालने वाले गेंदबाज बने। जैक ग्रेगोरी और डेनिस लिलि ने तीन-तीन बार एशेज सीरीज में पहला ओवर किया था।

    स्‍टार्क का घातक गेंदबाजी स्‍पेल

    याद दिला दें कि इंग्‍लैंड के कप्‍तान बेन स्‍टोक्‍स ने पर्थ की तेजतर्रार पिच पर टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी करने का फैसला लिया। मगर स्‍टार्क ने स्‍टोक्‍स की उम्‍मीदों को करारा झटका दिया। बाएं हाथ के पेसर ने अपने स्‍पेल के शुरुआती 6 ओवर में तीन मेडन सहित 17 रन देकर तीन विकेट झटके। स्‍टार्क ने पहले ओवर में जैक क्रॉली को शिकार बनाया।

    इसके बाद उन्‍होंने पारी के सातवें ओवर की चौथी गेंद पर बेन डकेट (21) को एलबीडब्‍ल्‍यू आउट किया। फिर स्‍टार्क ने कंगारू टीम को सबसे बड़ी सफलता दिलाई। पारी के 9वें ओवर की पांचवीं गेंद पर स्‍टार्क ने जो रूट को अपना शिकार बनाया। स्‍टार्क ने गुड लेंथ गेंद डाली, जिस पर रूट के बल्‍ले का बाहरी किनारा लगकर गेंद तीसरी स्लिप में मौजूद लाबुशेन के हाथों में गई।

    स्‍टार्क का टेस्‍ट करियर

    जो रूट 7 गेंदों में बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। स्‍टार्क से पहले 20 गेंदबाज ही एशेज सीरीज में 100 या ज्‍यादा विकेट ले सके हैं। शेन वॉर्न के नाम एशेज सीरीज में सबसे ज्‍यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड दर्ज है। पूर्व लेग स्पिनर ने 36 टेस्‍ट में 195 विकेट झटके। ऑस्‍ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ग्‍लेन मैक्‍ग्रा 331 विकेट के साथ इस लिस्‍ट में दूसरे स्‍थान पर काबिज हैं।

