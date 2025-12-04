Ashes: Mitchell Starc बने वर्ल्ड 'नंबर-1'... पिंक बॉल टेस्ट में रचा इतिहास; वसीम अकरम के वर्ल्ड रिकॉर्ड की भी की बराबरी

वसीम अकरम की बराबरी

स्टार्क ने टेस्ट क्रिकेट में 414 विकेट लेकर वसीम अकरम की बराबरी कर ली है। अब उन्हें सिर्फ 1 विकेट की जरूरत है ताकि वे टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले लेफ्ट-आर्म पेसर बन सकें। स्टार्क ने यह उपलब्धि 102 टेस्ट में हासिल की, जबकि अकरम ने इसके लिए 104 टेस्ट खेले थे। तीसरे नंबर पर श्रीलंका के चामिंडा वास हैं, जिन्होंने 111 टेस्ट में 355 विकेट चटकाए। न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट 78 मैच में 317 विकेट के साथ चौथे तो भारत के जहीर खान लिस्ट में 92 टेस्ट मैच खेलकर 311 विकेट के साथ टॉप-5 क्लब का हिस्सा हैं।

मैच की बात करें तो इंग्लैंड की टीम ने टी-ब्रेक तक 2 विकेट के नुकसान तक 98 रन बनाए। जैक क्रॉली ने नाबाद अर्धशतक जड़ा। वह 76 रन बनाकर आउट हुए। वहीं, 34 ओवर के खेल तक जो रूट ने भी अपना अर्धशतक जड़ दिया है। हैरी ब्रूक उनके साथ क्रीज पर मौजूद है।