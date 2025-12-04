Ashes: Mitchell Starc बने वर्ल्ड 'नंबर-1'... पिंक बॉल टेस्ट में रचा इतिहास; वसीम अकरम के वर्ल्ड रिकॉर्ड की भी की बराबरी
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Mitchell Starc Pink Ball Day Night Test: गाबा में आज से शुरू हुए दूसरे एशेज टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने इंग्लैंड के खिलाफ गजब की शुरुआत की। स्टार्क ने पहले ही ओवर में बेन डकेट को गोल्डन डक पर आउट किया और फिर दूसरे ओवर में ओली पोप को चलता किया। इससे इंग्लैंड की टीम की शुरुआत में ही मुश्किलें बढ़ गई। पिंक बॉल से खेले जा रहे इस
टेस्ट में दो विकेट लेने के साथ ही स्टार्क ने अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज करा लिया। वह डे-नाइट टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज है। उन्होंने पिंक बॉल से किसी टीम के खिलाफ 20 विकेट लेने का कारनामा कर इतिहास रच दिया। ऐसा करने वाले वह दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इतना ही नहीं, वसीम अकरम के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है।
Mitchell Starc ने रचा इतिहास
दरअसल, एशेज (Ashes 2025) के दूसरे टेस्ट में टॉस जीतकर इंग्लैंड ने पहले बैटिंग का फैसला किया। इंग्लैंड की टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही। मिचेल स्टार्क (Mitchell Starc) ने मैच में दो विकेट लेते ही इतिहास रच दिया। उन्होंने ओली पोप और बेन डकेट को खाता तक नहीं खोलने दिया।
स्टार्क दुनिया के पहले ऐसे गेंदबाज बन गए, जिन्होंने किसी एक टीम के खिलाफ गुलाबी गेंद से 20 विकेट लिए हैं। डकेट का विकेट स्टार्क के लिए लगातार तीसरा मौका था, जब उन्होंने पहले ओवर में विकेट लिया। पर्थ टेस्ट की दोनों पारियों में उन्होंने जैक क्रॉलो को पहले ओवर में आउट किया था।
पहले ओवर में सबसे ज्यादा विकेट
- मिचेल स्टार्क- 26
- जेम्स एंडरसन-19
- केमार रोच-10
पिंक बॉल टेस्ट एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट
- मिचेल स्टार्क-बनाम इंग्लैंड- 20 विकेट (6 पारी)
- मिचेल स्टार्क- बनाम वेस्टइंडीज-17 विकेट (6 पारी)
- शमार जोसेफ-बनाम ऑस्ट्रेलिया-16 विकेट (4 पारी)
- अलजारी जोसेफ- बनाम ऑस्ट्रेलिया-16 विकेट (6 पारी)
वसीम अकरम की बराबरी
स्टार्क ने टेस्ट क्रिकेट में 414 विकेट लेकर वसीम अकरम की बराबरी कर ली है। अब उन्हें सिर्फ 1 विकेट की जरूरत है ताकि वे टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले लेफ्ट-आर्म पेसर बन सकें। स्टार्क ने यह उपलब्धि 102 टेस्ट में हासिल की, जबकि अकरम ने इसके लिए 104 टेस्ट खेले थे। तीसरे नंबर पर श्रीलंका के चामिंडा वास हैं, जिन्होंने 111 टेस्ट में 355 विकेट चटकाए। न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट 78 मैच में 317 विकेट के साथ चौथे तो भारत के जहीर खान लिस्ट में 92 टेस्ट मैच खेलकर 311 विकेट के साथ टॉप-5 क्लब का हिस्सा हैं।
मैच की बात करें तो इंग्लैंड की टीम ने टी-ब्रेक तक 2 विकेट के नुकसान तक 98 रन बनाए। जैक क्रॉली ने नाबाद अर्धशतक जड़ा। वह 76 रन बनाकर आउट हुए। वहीं, 34 ओवर के खेल तक जो रूट ने भी अपना अर्धशतक जड़ दिया है। हैरी ब्रूक उनके साथ क्रीज पर मौजूद है।
