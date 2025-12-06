Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    AUS vs ENG 2nd Test: Mitchell Starc का ऑलराउंड प्रदर्शन, लगातार दूसरी जीत की ओर बढ़ी ऑस्‍ट्रेलिया

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 06:06 PM (IST)

    तीसरे दिन का खेल खत्‍म होने तक इंग्‍लैंड ने दूसरी पारी में 6 विकेट खोकर 134 रन बना लिए हैं। टीम अभी भी 43 रन पीछे चल रही है। ऐसे में बेन स्‍टोक्‍स की ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    मिचेल स्‍टार्क ने गेंद और बल्‍ले से योगदान दिया।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्‍ट्रेलिया तेज गेंदबाज मिचेल स्‍टार्क ने बॉलिंग के बाद बैटिंग में भी कमाल किया। इंग्‍लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज के दूसरे टेस्‍ट की पहली पारी में स्‍टार्क ने लोअर ऑर्डर में 77 रन की अहम पारी खेली। उनकी इस पारी की बदौलत ऑस्‍ट्रेलिया ने गाबा में पहली पारी में 511 रन बनाए।
    तीसरे दिन का खेल खत्‍म होने तक इंग्‍लैंड ने दूसरी पारी में 6 विकेट खोकर 134 रन बना लिए हैं। टीम अभी भी 43 रन पीछे चल रही है। ऐसे में बेन स्‍टोक्‍स की कप्‍तानी वाली टीम पर लगातार दूसरी हार का खतरा मंडरा रहा है। पर्थ में खेले गए सीरीज के पहले टेस्‍ट को ऑस्‍ट्रेलिया ने 8 विकेट से जीता था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कैरी ने लगाया अर्धशतक

    दूसरे दिन स्‍टंप तक ऑस्‍ट्रेलिया का स्‍कोर 378/6 था। एलेक्‍स कैरी 46 और माइकल नेसर 15 रन बनाकर नाबाद थे। तीसरे दिन की शुरुआत में ही नेसर आउट हुए। उन्‍होंने 16 रन बनाए। कैरी ने अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्‍होंने 69 गेंदों पर 63 रन की पारी खेली। मिचेल स्‍टार्क ने 141 गेंदों का सामना किया और 13 चौकों की मदद से 77 रन ठोक दिए। ब्रेंडन डॉगेट ने 13 रन बनाए। स्कॉट बोलैंड 72 गेंदों पर 21 रन बनाकर नाबाद रहे। पहली पारी के आधार पर कंगारू टीम को 177 रन की बढ़त मिली।

    इंग्‍लैंड ने गंवाए 6 विकेट

    दूसरी पारी में बल्‍लेबाजी करने उतरी इंग्‍लैंड की शुरुआत औसत रही और टीम नियमित अंतराल में विकेट खोती चली गई। ओपनर जैक क्रॉली फिफ्टी से चूक गए। उन्‍होंने 6 चौकों की बदौलत 44 रन बनाए।

    इसके बाद बेन डकेट ने 15, ओली पोप ने 26, पहली पारी में शतक लगाने वाले जो रूट ने 15, हैरी ब्रूक ने 15 और जेमी स्मिथ ने 4 रन बनाए। इंग्‍लैंड की दूसरी पारी में स्‍टार्क ने अब तक 2 विकेट चटकाए हैं। उनके अलावा माइकल नेसर और स्‍काट बोलैंड के खाते में भी 2-2 विकेट आए। पहली पारी में स्‍टार्क ने 6 शिकार किए थे।

    यह भी पढ़ें- Aus vs Eng 2nd Test: मार्नस लाबुशेन ने रचा इतिहास, डे-नाइट टेस्ट क्रिकेट में कर दिया यह कमाल

    यह भी पढ़ें- AUS vs ENG 2nd Test: स्टीव स्मिथ ने रचा इतिहास, ग्रेग चैपल का महारिकॉर्ड तोड़कर दुनिया के पहले खिलाड़ी बने