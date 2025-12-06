AUS vs ENG 2nd Test: Mitchell Starc का ऑलराउंड प्रदर्शन, लगातार दूसरी जीत की ओर बढ़ी ऑस्ट्रेलिया
तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 6 विकेट खोकर 134 रन बना लिए हैं। टीम अभी भी 43 रन पीछे चल रही है। ऐसे में बेन स्टोक्स की ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने बॉलिंग के बाद बैटिंग में भी कमाल किया। इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट की पहली पारी में स्टार्क ने लोअर ऑर्डर में 77 रन की अहम पारी खेली। उनकी इस पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने गाबा में पहली पारी में 511 रन बनाए।
तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 6 विकेट खोकर 134 रन बना लिए हैं। टीम अभी भी 43 रन पीछे चल रही है। ऐसे में बेन स्टोक्स की कप्तानी वाली टीम पर लगातार दूसरी हार का खतरा मंडरा रहा है। पर्थ में खेले गए सीरीज के पहले टेस्ट को ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट से जीता था।
कैरी ने लगाया अर्धशतक
दूसरे दिन स्टंप तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 378/6 था। एलेक्स कैरी 46 और माइकल नेसर 15 रन बनाकर नाबाद थे। तीसरे दिन की शुरुआत में ही नेसर आउट हुए। उन्होंने 16 रन बनाए। कैरी ने अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने 69 गेंदों पर 63 रन की पारी खेली। मिचेल स्टार्क ने 141 गेंदों का सामना किया और 13 चौकों की मदद से 77 रन ठोक दिए। ब्रेंडन डॉगेट ने 13 रन बनाए। स्कॉट बोलैंड 72 गेंदों पर 21 रन बनाकर नाबाद रहे। पहली पारी के आधार पर कंगारू टीम को 177 रन की बढ़त मिली।
इंग्लैंड ने गंवाए 6 विकेट
दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत औसत रही और टीम नियमित अंतराल में विकेट खोती चली गई। ओपनर जैक क्रॉली फिफ्टी से चूक गए। उन्होंने 6 चौकों की बदौलत 44 रन बनाए।
इसके बाद बेन डकेट ने 15, ओली पोप ने 26, पहली पारी में शतक लगाने वाले जो रूट ने 15, हैरी ब्रूक ने 15 और जेमी स्मिथ ने 4 रन बनाए। इंग्लैंड की दूसरी पारी में स्टार्क ने अब तक 2 विकेट चटकाए हैं। उनके अलावा माइकल नेसर और स्काट बोलैंड के खाते में भी 2-2 विकेट आए। पहली पारी में स्टार्क ने 6 शिकार किए थे।
