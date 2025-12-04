AUS vs ENG 1st Test: स्टीव स्मिथ ने रचा इतिहास, ग्रेग चैपल का महारिकॉर्ड तोड़कर दुनिया के पहले खिलाड़ी बने
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ब्रिस्बेन के गाबा में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे एशेज टेस्ट में स्टीव स्मिथ ने इतिहास रच दिया। ऑस्ट्रेलिया के स्मिथ को अक्सर आधुनिक युग के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक माना जाता है, लेकिन उन्होंने फील्डिंग में ही हाई मानक सेट किए हैं।
स्मिथ ने पहले दिन हैरी ब्रुक का शानदार कैच लपका और फील्डिंग में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। स्मिथ अब टेस्ट मैचों में किसी टीम के खिलाफ किसी फील्डर द्वारा सर्वाधिक कैच लेने का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं।
62वां कैच लिया
हैरी ब्रुक का यह कैच इंग्लैंड के खिलाफ फील्डर के रूप में उनका 62वां कैच था। उन्होंने ग्रेग चैपल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। चैपल ने इंग्लैंड के खिलाफ 61 कैच लिए थे। इयान बॉथम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो एलन बॉर्डर ने इंग्लैंड के विरुद्ध 57-57 कैच लपके हैं।
टेस्ट में भी पीछे नहीं
स्मिथ टेस्ट मैचों में सर्वाधिक कैच लेने के रिकॉर्ड की भी दौड़ में शामिल हैं। वह 121 मुकाबालों में अब तक 206 कैच ले चुके हैं और में सबसे ज्यादा कैच लपकने वाले फील्डर्स की लिस्ट में तीसरे नंबर हैं। जो रूट 213 कैच के साथ पहले और 210 कैच के साथ राहुल द्रविड़ दूसरे पायदान पर हैं।
एशेज सीरीज का हाल
ऑस्ट्रेलिया टीम एशेज सीरीज में 1-0 से आगे है। सीरीज का दूसरा टेस्ट गाबा में खेला जा रहा है। स्मिथ का गाबा में शानदार रिकॉर्ड रहा है। उन्होंने 54.47 की औसत से 926 रन बनाए हैं, जिनमें चार शतक शामिल हैं। पर्थ टेस्ट की पहली पारी में कप्तान स्मिथ ने 49 गेंदों पर 17 रन की पारी खेली थी। वहीं दूसरी पारी में उन्होंने नाबाद 2 रन बनाए थे। कंगारू टीम ने इस मुकाबले को 8 विकेट से जीता था।
टेस्ट में स्मिथ का प्रदर्शन
स्टीव स्मिथ ने अपने करियर में अब तक 120 टेस्ट मैच खेले हैं। इस दौरान 214 पारियों में उन्होंने 55.82 की औसत और 53.63 की स्ट्राइक रेट से 10496 रन बनाए हैं। टेस्ट में स्मिथ के नाम 36 शतक और 43 अर्धशतक दर्ज हैं। 239 इस फॉर्मेट में उनका बेस्ट स्कोर है।
