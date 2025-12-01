स्टीव स्मिथ ने आंखों के नीचे काली टेप चिपकाकर क्यों किया अभ्यास? अमेरिकन स्पोर्ट्स में छुपी है वजह
ऑस्टेलिया के दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच से पहले अभ्यास में कुछ अजीब किया है। उन्होंने आंखों के नीचे काली टेप चिपकाकर अभ्यास किया है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच चार दिसंबर से ब्रिस्बेन में खेला जाना है।
स्पोर्ट्स डेस्क,नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ इस समय चार दिसंबर से ब्रिस्बेन के गाबा में खेले जाने वाले दूसरे एशेज टेस्ट की तैयारियों में जुटे हैं। इस मैच के लिए उन्होंने तैयारी को नए आयाम दिए हैं और इसी कारण वह चर्चा में बने हुए हैं। स्मिथ ने वही काम किया है जो एक समय वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज शिवनारायण चंद्रपॉल ने किया था।
पर्थ में खेले गए पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हरा दिया था। इसी के साथ मेजबान टीम ने पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है। अब दूसरा मैच गाबा में खेला जाएगा और इंग्लैंड पूरी तैयारी के साथ इस मैच में वापसी की फिराक में होगी।
स्मिथ ने क्यों लगाई काली टेप?
दूसरा टेस्ट डे-नाइट टेस्ट है जो गुलाबी गेंद से खेला जाता है। गुलाबी गेंद लाल गेंद से ज्यादा चमकती है और इसी कारण शाम के समय इस गेंद की चमक बल्लेबाजों को परेशान करती है। इससे निपटने के लिए स्मिथ ने एक तरीका निकाला है। उन्होंने रविवार शाम को आंखों के नीच काली टेप लगाकर अभ्यास किया। इससे वह गुलाबी गेंद की चमक को कम करना चाहते हैं। ताकि गेंद को आसानी से देख सकें।
इस तरह काली टेप चिपकाना कई खेलों में आम बात है खासकर अमेरिकन फुटबॉल और रग्बी में। इन खेलों में खिलाड़ी इसलिए ये टेप चिपकाते हैं ताकि लाइट की चमक को कम कर सकें। काला रंग वैसे भी लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करने वाला रंग है। इसलिए इस तरह की टेप खिलाड़ियों को अतिरिक्त चमक से निजात दिलाती हैं और खेलना आसान करती हैं। स्मिथ ने अभ्यास में ये यूज की है और संभवतः वह मैच में भी ये टेप यूज करते हुए दिखाई दे सकते हैं।
डे-नाइट टेस्ट में स्मिथ फेल
स्मिथ का डे-नाइट टेस्ट मैच में प्रदर्शन ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक 14 डे-नाइट टेस्ट मैच खेले हैं जिनमें से 13 में स्मिथ टीम की प्लेइंग-11 का हिस्सा रहे हैं। हालांकि, यहां वो उस तरह से सफल नहीं रहे हैं जिस तरह से लाल गेंद से रहे हैं। गुलाबी गेंद से खेली 24 पारियों में स्मिथ के बल्ले से सिर्फ एक शतक निकला है और उनका औसत 37.04 का है जो उनके टेस्ट औसत 58.31 से काफी कम है।
