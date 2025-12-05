Aus vs Eng 2nd Test: मार्नस लाबुशेन ने रचा इतिहास, डे-नाइट टेस्ट क्रिकेट में कर दिया यह कमाल

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। खेल के सबसे लंबे प्रारूप यानी टेस्ट क्रिकेट में लगातार असफलताओं के बाद स्टार ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन ने आखिरकार अपनी फॉर्म हासिल कर ली है। पहले टेस्ट की दोनों पारियों में 60 रन बनाने के बाद लाबुशेन ने दूसरे टेस्ट की पहली पारी में दमदार प्रदर्शन किया है। लाबुशेन ने 65 रन की पारी खेली।

गौरतलब हो कि अपनी इस पारी के दौरान लाबुशेन डे-नाइट टेस्ट मैच में 1000 रनों का आंकड़ा पार करने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए। गाबा में हुए मुकाबले से पहले लाबुशेन के नाम डे-नाइट टेस्ट मैचों में 958 रन थे, जो इतिहास में किसी भी अन्य बल्लेबाज से ज्यादा थे।

दूसरे नंबर पर स्टीव स्मिथ स्टीव स्मिथ 14 मैचों में 815 रनों के साथ दूसरे स्थान पर, वार्नर 9 मैचों में 753 रनों के साथ तीसरे स्थान पर, ट्रेविस हेड 752 रनों के साथ चौथे और जो रूट आठ मैचों में 639 रनों के साथ पांचवें स्थान पर हैं।

बदा दें कि इंग्लैंड ने मैच की पहली पारी में अच्छा प्रदर्शन किया। जैक क्रॉली ने 76 रन बनाए और जो रूट ने 138* रन बनाए। मेहमान टीम मैच की पहली पारी में 334 रन बनाने में कामयाब रही। इंग्लैंड को गेंदबाजी में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई टीम एक ठोस रणनीति के साथ मैदान पर उतरी।

वेदराल्ड के साथ की साझेदारी पहली पारी में ट्रेविस हेड के जल्दी आउट होने के बाद, जेक वेदराल्ड और मार्नस लाबुशेन ने एक मजबूत साझेदारी बनाई। वेदराल्ड ने जहां 78 गेंदों में 72 रन बनाए, वहीं लाबुशेन ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया।