AUS vs ENG: मार्नस लाबुशैन का ये कैच नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा! हवा में उड़कर लपकी गेंद, भौचक्के रह गए देखने वाले- Video
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज मार्नस लाबुशैन ने ब्रिस्बेन में खेले जा रहे एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन शुक्रवार को हैरतअंगेज कैच लपककर सभी को हैरान कर दिया। लाबुशैन का ये कैच एशेज इतिहास के महान कैचों में गिना जा रहा है। उन्होंने इस शानदार कैच के बूते जोफ्रा आर्चर को पवेलियन की राह दिखाई और अपनी टीम को सफलता दिलाई।
स्कोरकार्ड में तो ये विकेट ब्रेंडन डोगेट के नाम चढ़ेगा, लेकिन असल मायने में ये लाबुशैन का विकेट था। उन्होंने जिस एफर्ट के साथ कैच लिया वो आसान नहीं था। इसी के साथ इंग्लैंड की पहली पारी 334 रनों पर समाप्त हो गई।
सुपरमैन बने लाबुशैन
77वां ओवर फेंकने आए डोगेट ने एक बाउंसर फेंकी। इस पर आर्चर ने पुल मारा। डीप मिडविकेट पर खड़े लाबुशैन के दाईं तरफ गेंद थी, लेकिन ये काफी दूर थी। हालांकि, लाबुशैन ने हार नहीं मानी और भागते हुए कैच करने के लिए दौड़ लगा दी। जैसे ही गेंद नीचे गिरने वाली थी, तभी लाबुशैन ने अपने साइड में डाइव मारते हुए शानदार कैच लपक लिया। ये कैच देख हर कोई हैरान था। ये कैच आसान नहीं था।
ग्लेन मैक्ग्रा के कैच से हो रही है तुलना
लाबुशैन के इस कैच की तुलना साल 2002 में एशेज में ही ग्लेन मैक्ग्रा के द्वारा लिए गए कैच से की जा रही है। उस समय मैक्ग्रा ने इंग्लैंड के माइकल वॉन का कैच लिया था। शेन वॉर्न की गेंद पर उन्होंने बड़ा शॉट मारा था और गेंद डीप मिडविकेट पर गई थी। डीप स्क्वायर लेग पर मैक्ग्रा खड़े थे। उन्होंने बाईं तरफ भागते हुए शानदार कैच लपका था।
इंग्लैंड की तरफ से जो रूट ने 138 रनों की नाबाद पारी खेली। ये उनका ऑस्ट्रेलिया में पहला टेस्ट शतक है। उनके अलावा जैक क्रॉली ने 76 रनों की पारी खेली। आर्चर भी 36 गेंदों पर दो चौके और दो छक्कों की मदद से 38 रन बनाने में सफल रहे।
Two magnificent catches, but which one was better out of Glenn McGrath and Marnus Labuschagne? #Ashes pic.twitter.com/znTrnpXNj6— cricket.com.au (@cricketcomau) December 5, 2025
