स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। अफगानिस्‍तान ने रविवार को हाई स्‍कोरिंग मैच जीतकर जिम्‍बाब्‍वे का 3-0 से क्‍लीन स्‍वीप किया। हरारे में खेले गए तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में अफगानिस्‍तान ने जिम्‍बाब्‍वे को 9 रन से हराया। अफगानिस्‍तान ने पहले बल्‍लेबाजी की और निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 210 रन बनाए। जवाब में जिम्‍बाब्‍वे ने भरपूर कोशिश की, लेकिन वो 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर 201 रन पर ऑलआउट हुई। याद दिला दें कि अफगानिस्‍तान ने पहला टी20 53 रन और दूसरा मैच 7 विकेट से जीता था।

रजा-बेनेट ने किया कड़ा संघर्ष 211 रन के लक्ष्‍य का पीछा करने उतरी जिम्‍बाब्‍वे की शुरुआत अच्‍छी नहीं रही। डियोन मायर्स (5) और ब्रेंडन टेलर (4) जल्‍दी पवेलियन लौटे। इसके बाद ब्रायन बेनेट (47) और कप्‍तान सिकंदर रजा (51) ने तीसरे विकेट के लिए 85 रन की साझेदारी करके टीम का स्‍कोर 100 रन के पार पहुंचाया। मोहम्‍मद नबी ने रजा को बोल्‍ड करके इस साझेदारी को तोड़ा।

रजा ने 29 गेंदों में सात चौके और दो छक्‍के की मदद से 51 रन बनाए। कुछ देर में अब्‍दुल्‍लाह अहमदजई की गेंद पर बेनेट ने जदरान को कैच थमा दिया। रेयान बर्ल (37) तेजी से खेल रहे थे, लेकिन मुजीब उर रहमान ने उन्‍हें बोल्‍ड करके मेजबान टीम को जोरदार झटका दिया। बर्ल ने 15 गेंदों में 5 छक्‍के की मदद से 37 रन बनाए।

लक्ष्‍य हासिल करने से चूका जिम्‍बाब्‍वे जिम्‍बाब्‍वे के पुछल्‍ले बल्‍लेबाज संघर्ष नहीं कर सके और जल्‍दी-जल्‍दी पवेलियन लौटे। क्‍लाइव माडांडे (4), ब्रेड इवांस (1), टिनोटेंडा मापोसा (4) और रिचर्ड एनगरावा (5) फटाफट आउट हुए। अफगानिस्‍तान की तरफ से अब्‍दुल्‍लाह अहमदजई ने सबसे ज्‍यादा तीन विकेट झटके। फरीद अहमद आर फजलहक फारूकी को दो-दो विकेट मिले। मुजीब उर रहमान व मोहम्‍मद नबी के खाते में एक-एक विकेट आया। गुरबाज-जदरान ने खड़ा किया तूफान पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी अफगानिस्‍तान को आईपीएल में कोलकाता नाइटराइडर्स (केकेआर) के लिए खेलने वाले रहमानुल्‍लाह गुरबाज (92) और कप्‍तान इब्राहिम जदरान (60) ने 159 रन की साझेदारी करके तूफानी शुरुआत दिलाई। दोनों बल्‍लेबाजों के सामने मेजबान गेंदबाज असहाय नजर आए।

गुरबाज ने केवल 48 गेंदों में 8 चौके और पांच छक्‍के की मदद से 92 रन बनाए। वो शतक जमाने से चूक गए। एनगरावा की गेंद पर सिकंदर रजा को कैच थमाकर गुरबाज पवेलियन लौटे। चार रन के बाद जदरान भी पवेलियन लौटे। इवांस ने जदरान को क्‍लीन बोल्‍ड किया। जदरान ने 49 गेंदों में 7 चौके की मदद से 60 रन बनाए।