Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ZIM vs AFG: राशिद और इब्राहिम के कमाल जीता अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे के खिलाफ ली 2-0 की अजेय बढ़त

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 11:07 PM (IST)

    अफगानिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20I में सात विकेट से जीत दर्ज कर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। राशिद खान की घातक गेंदबाजी के चलते मेजबान टीम 125 रन पर सिमट गई। इसके जवाब में अफगानिस्तान ने 18वें ओवर में मैच जीत लिया। इब्राहिम जादरान ने नाबाद अर्धशतक जड़ा। 

    prefferd source google
    Hero Image

    राशिद ने जिम्बाब्वे के खिलाफ चटकाए तीन विकेट। फोटो- सोशल मीडिया

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। अफगानिस्तान ने शुक्रवार, 31 अक्टूबर को हरारे में दूसरे टी20I में 7 विकेट से जीत के साथ जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की टी20I सीरीज पर कब्जा कर लिया। मेजबान टीम को 125 रनों पर समेटने के बाद अफगानिस्तान ने केवल 18 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। अफगानिस्तान ने 2-0 से सीरीज में अजेय बढ़त हासिल कर ली है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे की शुरुआत खराब रही। पहले तीन ओवरों में एक भी बाउंड्री नहीं लगा पाने के कारण उन्होंने खुद पर शुरुआती दबाव बना लिया। चौथे ओवर की पहली गेंद पर ब्रायन बेनेट ने छक्का जड़ा, लेकिन दो गेंद बाद ही उन्होंने अपने सलामी जोड़ीदार डायोन मायर्स का विकेट गंवा दिया। अगले ओवर में बेनेट खुद भी पुल शॉट खेलने में चूककर आउट हो गए। पावरप्ले के आखिरी ओवर में ब्रेंडन टेलर आउट हो गए, जिससे जिम्बाब्वे का स्कोर 35/3 हो गया।

    सिकंदर रजा ने लड़ी लड़ाई

    सिकंदर रजा और रयान बर्ल ने पारी को संभालने की कोशिश की। उनकी 23 रनों की साझेदारी तब टूटी जब बर्ल 15 गेंदों में 10 रन बनाकर अब्दुल्ला अहमदजई की गेंद पर आउट हो गए। रजा ने संघर्ष जारी रखा और उन्हें टोनी मुनयोंगा से भी कुछ मदद मिली, जिन्होंने तीन चौके लगाए और 14वें ओवर में नबी की गेंद पर 19 रन बनाकर बोल्ड हो गए।

    17वें ओवर में राशिद खान ने मेजबान टीम को दो झटके दिए। उन्होंने रजा और ताशिंगा मुसेकिवा दोनों को आउट कर दिया। हालांकि ब्रैड इवांस ने 18वें ओवर में कुछ लगातार चौके लगाए, लेकिन जिम्बाब्वे की पारी तीन गेंदें शेष रहते 125 रन पर सिमट गई। राशिद ने तीन विकेट चटकाए। सिकंदर रजा ने सर्वाधिक 37 रन बनाए। 

    इब्राहिम जादरान का अर्धशतक

    अफगानिस्तान ने शुरुआत से ही बल्ले से काफी मजबूती से जवाब दिया। रहमानुल्लाह गुरबाज ने पहले ही ओवर में वेलिंगटन मसाकाद्जा की गेंद पर छक्का और एक चौका जड़कर शुरुआत की। तीसरे ओवर में उनके आउट होने के बाद भी उनके सलामी जोड़ीदार इब्राहिम जादरान ने सुनिश्चित किया कि अफगानिस्तान पावरप्ले में अच्छा स्कोर बनाए।

    उन्होंने चौथे ओवर में रिचर्ड नगारवा की गेंद पर दो चौके और छठे ओवर में टिनोटेंडा मापोसा की गेंद पर तीन चौके जड़कर छह ओवर के बाद अफगानिस्तान का स्कोर 54/1 कर दिया। जिम्बाब्वे ने आठवें ओवर में सेदिकुल्लाह अटल का विकेट लेकर वापसी की। 15वें ओवर में दरवेश रसूली कैच आउट हो गए।

    उमरजई की कैमियो पारी

    आखिरी चार ओवर में अफगानिस्तान को 24 रन चाहिए थे। हालांकि, इब्राहिम ने जादरान ने चौका जड़कर प्रेशर कम किया। साथ ही अपना अर्धशतक पूरा करके टीम की उम्मीदें बढ़ा दीं। अजमुतल्लाह उमरजई ने एक चौका लगाकर जीत की तरफ कदम बढ़ा दिया। 18वें ओवर में अफगानिस्तान मैच खत्म कर दिया। इब्राहिम जादरान 57 और उमरजई 25 रन बनाकर नाबाद लौटे।

    यह भी पढे़ं- ZIM vs AFG: टेस्ट में मिली करारी हार के बाद अफगानिस्तान ने टी20I में की वापसी, जिम्बाब्वे को चटाई धूल