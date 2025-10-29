ZIM vs AFG: टेस्ट में मिली करारी हार के बाद अफगानिस्तान ने टी20I में की वापसी, जिम्बाब्वे को चटाई धूल

Language
    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 11:52 PM (IST)

    मुजीब उर रहमान ने चटकाए चार विकेट। फोटो- जिम्बाब्वे क्रिकेट।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एकमात्र टेस्ट में करारी हार के बाद अफगानिस्तान ने जबरदस्त वापसी करते हुए पहले टी20 मैच में जिम्बाब्वे को 53 रनों से शिकस्त दी। इसके साथ ही सीरीज में शुरुआती बढ़त बना ली। अजमतुल्लाह उमरजई और मुजीब उर रहमान की घातक गेंदबाजी ने मेजबान टीम को सिर्फ 127 रनों पर ढेर कर दिया।

    पहले बल्लेबाजी करते हुए मेहमान टीम ने बोर्ड पर छह विकेट के नुकसान पर 180 रन का स्कोर लगाया। इब्राहिम जादरान ने सर्वाधिक 52 रन की पारी खेली। कप्तान सिकंदर रजा ने तीन तो मुजरबानी ने दो विकेट हासिल किए। इसके जवाब में जिम्बाब्वे की टीम सस्ते में सिमट गई।

    रहमान की घातक गेंदबाजी

    जिम्बाब्वे की शुरुआत बेहद खराब रही जब मुजीब उर रहमान ने दूसरे ही ओवर में लगातार गेंदों पर अनुभवी ब्रेंडन टेलर और मरुमानी का विकेट चटकाया। अगले ही ओवर में ओमारजई ने दो और विकेट चटकाए जिससे जिम्बाब्वे का स्कोर 25/4 हो गया और टीम का स्कोर जल्द ही 30/5 हो गया जब सलामी बल्लेबाज ब्रायन बेनेट ओमारजई का तीसरा शिकार बने।

    टॉप पांच बल्लेबाजों के पवेलियन लौट जाने के बाद, खेल लगभग समाप्त हो चुका था। निचले क्रम में ब्रैड इवांस ने 24 रन बनाए और टिनोटेंडा मापोसा ने 15 गेंदों में 32 रनों की पारी खेलकर जिम्बाब्वे को तीन अंकों के पार पहुंचाया, लेकिन मुजीब ने वापसी करते हुए चार विकेट लेकर मैच का अंत किया।

