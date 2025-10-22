ZIM vs AFG: 24 और 12 साल बाद... जिम्बाब्वे ने टेस्ट क्रिकेट में किया कमाल, अफगानिस्तान के खिलाफ दर्ज की ऐतिहासिक जीत

Language
    Wed, 22 Oct 2025

    हरारे में खेले गए एकमात्र टेस्ट मैच में जिम्बाब्वे ने अफगानिस्तान को पारी और 73 रन से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। यह जिम्बाब्वे की 2013 के बाद घरेलू मैदान पर पहली टेस्ट जीत रही। बेन करन शतक के साथ के चलते प्लेयर ऑफ द मैच बने, जबकि ब्लेसिंग मुजरबानी ने 6 और ब्रैड इवांस ने 5 विकेट झटके।

    शतक बनाने के बाद बेन करन। फोटो जिम्बाब्वे क्रिकेट

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। जिम्बाब्वे ने हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए एकमात्र टेस्ट मैच में अफगानिस्तान को पारी और 73 रन से हरा दिया। क्रेग एर्विन की अगुआई वाली जिम्बाब्वे ने इस जीत के साथ कई उपलब्धियां अपने नाम कर ली। जिम्बाब्वे की रनों के अंतर से यह सबसे बड़ी जीत है।

    जिम्बाब्वे की टेस्ट इतिहास में यह पारी से मिली सिर्फ तीसरी जीत है। इससे पहले 1995 में पाकिस्तान के खिलाफ 64 और पारी से जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2001 में बांग्लादेश के खिलाफ बुलावायो में पारी और 32 रन से जीत दर्ज की थी। जिम्बाब्वे ने अब तक 15 टेस्ट मैच में जीतें हैं।

    12 साल बाद घर में मिली जीत

    इसके अलावा जिम्बाब्वे ने 12 साल बाद घर में कोई टेस्ट मैच जीता। साल 2013 के बाद घरेलू मैदान पर यह पहली टेस्ट जीत है। मैच की बात करें तो टेस्ट मैच में जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। हशमतुल्लाह शाहिदी की अगुआई वाली अफगानिस्तान 32.3 ओवर में महज 127 रन पर ढेर हो गई।

    ब्रैड इवांस की घातक गेंदबाजी

    अफगानिस्तान के छह बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाए। जिम्बाब्वे के ब्रैड इवांस ने 9.3 ओवर में सिर्फ 22 रन देकर 5 विकेट चटकाए। जिम्बाब्वे ने पहली पारी में बेन करन के शानदार शतक की मदद से 103 ओवर में 359 रन बनाए। बेन करन ने 15 चौके की मदद से 256 गेंद में 121 रन बनाए।

    जिम्बाब्वे को मिली 232 रन की बढ़त

    सिकंदर रजा ने 7 चौके की मदद से 88 गेंद में 65 रन की तेज पारी खेली। हालांकि, निक वेल्च ( 49 रन) अर्धशतक से चूक गए। अफगानिस्तान के जियाउर रहमान शरीफी ने 32 ओवर में 97 रन देकर 7 विकेट चटकाए। जिम्बाब्वे ने पहली पारी के आधार पर 232 रन की बढ़त बनाई।

    नगारवा ने झटके पांच विकेट

    दूसरी पारी में भी अफगानिस्तान के बल्लेबाज कुछ कमाल नहीं कर पाए। अफगानिस्तान की दूसरी पारी 43 ओवर में 159 रन पर ऑलआउट हो गई। रिचर्ड नगारवा ने 13 ओवर में 37 गेंद में पांच विकेट लिए। अफगानिस्तान के लिए इब्राहिम जादरान ने सबसे ज्यादा 42 रन बनाए। बाहिर शाह 33 गेंद में 32 रन बनाकर आउट हुए। दूसरी पारी में भी अफगानिस्तान के छह बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाए।

