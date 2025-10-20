Language
    ZIM vs AFG: ब्रेड इवांस के 'पंजे' ने बिगाड़ी अफगानिस्‍तान की टेस्‍ट क्रिकेट में वापसी, जिम्‍बाब्‍वे ने हासिल की महत्‍वपूर्ण बढ़त

    By Abhishek Nigam Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 11:37 PM (IST)

    जिम्‍बाब्‍वे और अफगानिस्‍तान के बीच सोमवार को एकमात्र टेस्‍ट के पहले दिन का खेल पूरा हुआ। अफगानिस्‍तान ने जनवरी के बाद अपना पहला टेस्‍ट खेला, लेकिन उसकी वापसी ब्रेड इवांस ने फीकी कर दी। इवांस ने पांच विकेट चटकाए, जिसके कारण अफगानिस्‍तान की टीम पहली पारी में केवल 127 रन पर ऑलआउट हो गई। बेन करन और निक वेल्‍च ने जिम्‍बाब्‍वे को दिलाई बढ़त।

    जिम्‍बाब्‍वे और अफगानिस्‍तान के बीच मैच का दृश्‍य (Pic Credit- ZIM Cricket X)

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। जिम्‍बाब्‍वे और अफगानिस्‍तान के बीच सोमवार को एकमात्र टेस्‍ट के पहले दिन का खेल संपन्‍न हुआ। अफगानिस्‍तान की जनवरी के बाद टेस्‍ट क्रिकेट में वापसी निराशाजनक रही। जिम्‍बाब्‍वे के गेंदबाज ब्रेड इवांस (5 विकेट) के पंजे के सामने अफगानिस्‍तान की पहली पारी केवल 127 रन पर ऑलआउट हो गई।

    दिन का खेल समाप्‍त होने तक जिम्‍बाब्‍वे ने 38 ओवर में दो विकेट खोकर 130 रन बना लिए हैं। क्रैग इरविन के नेतृत्‍व वाली जिम्‍बाब्‍वे ने पहली पारी के आधार पर 3 रन की बढ़त बनाई जबकि उसके 8 विकेट शेष हैं। जिम्‍बाब्‍वे के पास पारी के अंतर से मैच जीतने का गोल्‍डन चांस है।

    अफगानियों का सरेंडर

    बता दें कि जिम्‍बाब्‍वे के कप्‍तान क्रैग इरविन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जिसे उसके गेंदबाजों ने सही साबित किया। ब्‍लेसिंग मुजरबानी ने इब्राहिम जदरान (19) को आउट करके अफगानिस्‍तान को पहला झटका दिया। फिर रहमानुल्‍लाह गुरबाज (37) और अब्‍दुल मलिक (30) ने दूसरे विकेट के लिए 54 रन जोड़े।

    यहां से अफगानिस्‍तान की पारी ऐसी लड़खड़ाई कि फिर वो संभली ही नहीं। ब्रेड इवांस के जाल में अफगानी बल्‍लेबाज घिर गए और 77 रन पर दो विकेट गंवाने वाली अफगानी टीम ने अगले 8 विकेट केवल 50 रन के अंतर पर गंवा दिए। जिम्‍बाब्‍वे की तरफ से ब्रेड इवांस ने 22 रन देकर पांच विकेट झटके। ब्‍लेसिंग मुजरबानी ने तीन विकेट चटकाए। तनाका चिवांगा को एक सफलता मिली।

    जिम्‍बाब्‍वे का तगड़ा पलटवार

    जिम्‍बाब्‍वे की शुरुआत बेशक खराब रही। ब्रायन बेनेट को जियाउर रहमान ने क्‍लीन बोल्‍ड किया। इसके बाद बेन करन (52*) और निक वेल्‍च (49) ने दूसरे विकेट के लिए 97 रन की साझेदारी की। जियाउर रहमान ने निक वेल्‍च को क्‍लीन बोल्‍ड करके इस साझेदारी को तोड़ा।

    इसके बाद करन को ब्रेंडन टेलर (18*) का साथ मिला। दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 24 रन की साझेदारी हो चुकी है। अफगानिस्‍तान की तरफ से दोनों विकेट जियाउर रहमान ने झटके।

