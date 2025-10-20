स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। जिम्‍बाब्‍वे और अफगानिस्‍तान के बीच सोमवार को एकमात्र टेस्‍ट के पहले दिन का खेल संपन्‍न हुआ। अफगानिस्‍तान की जनवरी के बाद टेस्‍ट क्रिकेट में वापसी निराशाजनक रही। जिम्‍बाब्‍वे के गेंदबाज ब्रेड इवांस (5 विकेट) के पंजे के सामने अफगानिस्‍तान की पहली पारी केवल 127 रन पर ऑलआउट हो गई।

दिन का खेल समाप्‍त होने तक जिम्‍बाब्‍वे ने 38 ओवर में दो विकेट खोकर 130 रन बना लिए हैं। क्रैग इरविन के नेतृत्‍व वाली जिम्‍बाब्‍वे ने पहली पारी के आधार पर 3 रन की बढ़त बनाई जबकि उसके 8 विकेट शेष हैं। जिम्‍बाब्‍वे के पास पारी के अंतर से मैच जीतने का गोल्‍डन चांस है।

अफगानियों का सरेंडर बता दें कि जिम्‍बाब्‍वे के कप्‍तान क्रैग इरविन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जिसे उसके गेंदबाजों ने सही साबित किया। ब्‍लेसिंग मुजरबानी ने इब्राहिम जदरान (19) को आउट करके अफगानिस्‍तान को पहला झटका दिया। फिर रहमानुल्‍लाह गुरबाज (37) और अब्‍दुल मलिक (30) ने दूसरे विकेट के लिए 54 रन जोड़े।

यहां से अफगानिस्‍तान की पारी ऐसी लड़खड़ाई कि फिर वो संभली ही नहीं। ब्रेड इवांस के जाल में अफगानी बल्‍लेबाज घिर गए और 77 रन पर दो विकेट गंवाने वाली अफगानी टीम ने अगले 8 विकेट केवल 50 रन के अंतर पर गंवा दिए। जिम्‍बाब्‍वे की तरफ से ब्रेड इवांस ने 22 रन देकर पांच विकेट झटके। ब्‍लेसिंग मुजरबानी ने तीन विकेट चटकाए। तनाका चिवांगा को एक सफलता मिली।