अफगानिस्तान के Ibrahim Zadran को ICC ने दी कड़ी सजा, बीच मैदान ये गलती करना पड़ गया भारी

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Ibrahim Zadran Fined: अफगानिस्तान के सलामी बल्लेबाज इब्राहिम जादरान पर बांग्लादेश के खिलाफ अबू धाबी में खेले गए तीसरे वनडे मैच के दौरान आईसीसी आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए उनकी मैच फीस का 15 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है।

साथ ही उन्हें एक डिमेरिट पॉइंट जारी किया गया है। यह घटना 14 अक्टूबर को अफगानिस्तान की पारी के 37वें ओवर में हुई, जब जादरान 95 रन पर आउट हुए और शतक से चूक जाने की वजह से उन्होंने अपना आपा खोया। गुस्से में ड्रेसिंग रूम के पास रखे उपकरण पर जादरान को बल्ला मारना अब भारी पड़ गया।

Ibrahim Zadran को ICC से मिली बड़ी सजा दरअसल, ये लगातार दूसरा मौका था जब जादरान (Ibrahim Zadran Fined) सिर्फ पांच रन से शतक से चूक गए, क्योंकि पिछले वनडे में भी वे 95 रन पर आउट हुए थे। ऐसे में शतक के करीब पहुंचने के बावजूद ये निराशाजनक उनसे सहन नहीं हुई और गुस्से में उन्होंने अपना बल्ला मारा।

इस गलती की सजा उन्हें आईसीसी से मिली। यह उल्लंघन आईसीसी (ICC) आचार संहिता के अनुच्छेद 2.2 के अंतर्गत आता है, जो अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान क्रिकेट उपकरण, कपड़े, मैदान के उपकरण या फिक्स्चर को नुकसान पहुंचाने या उनके साथ दुर्व्यवहार करने से संबंधित है। इसी नियम के तहत मैच रेफरी ग्रेम लैब्रोय ने जादरान पर यह जुर्माना लगाया।

जादरान (Ibrahim Zadran) ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और औपचारिक सुनवाई की आवश्यकता नहीं पड़ी। यह उनका पिछले 24 महीनों में पहला अपराध है। नियमों के अनुसार, अगर कोई खिलाड़ी दो साल के भीतर चार या उससे ज्यादा डिमेरिट प्वाइंट जमा कर लेता है, तो वे सस्पेंशन पॉइंट में बदल जाते हैं। दो सस्पेंशन पॉइंट का मतलब होता है। एक टेस्ट या दो सीमित ओवर मैचों से प्रतिबंध।