अफगानिस्तान के Ibrahim Zadran को ICC ने दी कड़ी सजा, बीच मैदान ये गलती करना पड़ गया भारी
Ibrahim Zadran: अफगानिस्तान के बल्लेबाज इब्राहिम जादरान पर बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे वनडे में 95 रन पर आउट होने के बाद गुस्से में उपकरण को नुकसान पहुंचाने के लिए मैच फीस का 15 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है और एक डिमेरिट प्वाइंट भी मिला है। यह आईसीसी आचार संहिता के उल्लंघन के तहत आता है। जादरान ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। इस बीच, अफगानिस्तान ने यह वनडे सीरीज 3-0 से जीती।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Ibrahim Zadran Fined: अफगानिस्तान के सलामी बल्लेबाज इब्राहिम जादरान पर बांग्लादेश के खिलाफ अबू धाबी में खेले गए तीसरे वनडे मैच के दौरान आईसीसी आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए उनकी मैच फीस का 15 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है।
साथ ही उन्हें एक डिमेरिट पॉइंट जारी किया गया है। यह घटना 14 अक्टूबर को अफगानिस्तान की पारी के 37वें ओवर में हुई, जब जादरान 95 रन पर आउट हुए और शतक से चूक जाने की वजह से उन्होंने अपना आपा खोया। गुस्से में ड्रेसिंग रूम के पास रखे उपकरण पर जादरान को बल्ला मारना अब भारी पड़ गया।
Ibrahim Zadran को ICC से मिली बड़ी सजा
दरअसल, ये लगातार दूसरा मौका था जब जादरान (Ibrahim Zadran Fined) सिर्फ पांच रन से शतक से चूक गए, क्योंकि पिछले वनडे में भी वे 95 रन पर आउट हुए थे। ऐसे में शतक के करीब पहुंचने के बावजूद ये निराशाजनक उनसे सहन नहीं हुई और गुस्से में उन्होंने अपना बल्ला मारा।
इस गलती की सजा उन्हें आईसीसी से मिली। यह उल्लंघन आईसीसी (ICC) आचार संहिता के अनुच्छेद 2.2 के अंतर्गत आता है, जो अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान क्रिकेट उपकरण, कपड़े, मैदान के उपकरण या फिक्स्चर को नुकसान पहुंचाने या उनके साथ दुर्व्यवहार करने से संबंधित है। इसी नियम के तहत मैच रेफरी ग्रेम लैब्रोय ने जादरान पर यह जुर्माना लगाया।
जादरान (Ibrahim Zadran) ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और औपचारिक सुनवाई की आवश्यकता नहीं पड़ी। यह उनका पिछले 24 महीनों में पहला अपराध है। नियमों के अनुसार, अगर कोई खिलाड़ी दो साल के भीतर चार या उससे ज्यादा डिमेरिट प्वाइंट जमा कर लेता है, तो वे सस्पेंशन पॉइंट में बदल जाते हैं। दो सस्पेंशन पॉइंट का मतलब होता है। एक टेस्ट या दो सीमित ओवर मैचों से प्रतिबंध।
अफगानिस्तान ने सीरीज 3-0 से जीती
अगर बात करें मैच की तो अफगानिस्तान (AFG vs BAN 3rd ODI) ने तीन मैचों की वनडे सीरीज को 3-0 से जीता। तीसरे वनडे मैच में अफगानिस्तान की टीम ने 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 293 रन बनाए। इसके जवाब में बांग्लादेशकीटीम 93 रन पर ढेर हो गई। अफगानिस्तान की टीम ने आखिरी वनडे 200 रन के बड़े अंतर से अपने नाम किया। इससे पहले उन्होंने दूसरे वनडे में बांग्लादेश को 81 रन से हराया था और पहले वनडे मैच को अफगानिस्तान ने पांच विकेट से अपने नाम किया।
