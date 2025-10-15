स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। AFG vs BAN 3rd ODI: अफगानिस्तान ने तीन मैचों की वनडेसीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे मैच 200 रन के बड़े अंतर से जीता। उन्होंने बांग्लादेश को हराकर तीन मैचों की वनडेसीरीज को 3-0 से अपने नाम किया। मैच में अफगानिस्तान की टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। पहले बैटिंग करते हुए अफगानिस्तान ने 50 ओवर के इस खेल में पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेट पर 293 रन बनाए। टीम की तरफ से इब्राहिम जादरान 95 रन बनाकर आउट हुए, जबकि मोहम्मद नबी के बल्ले से नाबाद 62 रन निकले। इसके जवाब में बांग्लादेश की टीम 93 रन पर ऑलआउट हो गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

AFG vs BAN 3rd ODI: अफगानिस्तान ने 3-0 से बांग्लादेश का किया सूपड़ा साफ दरअसल, अफगानिस्तान (AFG vs BAN 3rd ODI) की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए शानदार शुरुआत की। दोनों ओनर्स के बीच 99 रन की पार्टनरशिप बनी। रहमानुल्लाहगुरबाज के रूप में पहला झटका टीम को लगा, जिन्होंने 44 गेंद में 42 रन की पारी खेली। वहीं, दूसरे ओपनर इब्राहिम जादरान ने बैटिंग शानदार की, लेकिन वह शतक जड़ने से चूक गए। इब्राहिम ने 111 गेंदों पर 95 रन की पारी खेली, जिसमें 2 छक्के और 7 चौके शामिल रहे।

बांग्लादेश की पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखरी इसके जवाब में बांग्लादेश क्रिकेट टीम की शुरुआत खराब रही। टीम का पहला विकेट 35 रन पर गिरा और कुछ ही समय में 27.1 ओवर के अंदर बांग्लादेश की पूरी टीम सिर्फ 93 रन पर ऑलआउट हो गई। बांग्लादेश की तरफ से सिर्फ ओपनरसैफहसन 43 रन की पारी खेल पाए। उनके अलावा कोई दूसरा बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं पार कर सका। अफगान गेंदबाजों में सबसे अहम योगदान बिलालसामी का रहा, जिन्होंने 33 रन देकर पांच विकेटलिए।

बांग्लादेश से लिया बदला बांग्लादेश से अफगानिस्तान ने वनडेसीरीज जीतकर पुराना बदला लिया। इससे पहले बांग्लादेश ने तीन टी20 मैचों की सीरीज में अफगानिस्तान को 3-0 से रौंद दिया था। इस तरह अफगानिस्तान ने वनडेसीरीज में जीत हासिल कर ठीक उसी तरह से हिसाब बराबर किया। इसके साथ ही अफगानिस्तान ने पहली बार लगातार 5 वनडेसीरीज जीतने की उपलब्धि हासिल की।