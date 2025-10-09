AFG vs BAN 1st ODI: उमरजई के ऑलराउंड प्रदर्शन से जीता अफगानिस्तान, पहले वनडे में बांग्लादेश की बुरी हार

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। AFG vs BAN 1st ODI: अफगानिस्तान ने अबू धाबी में खेले गए पहले वनडे में बांग्लादेश को पांच विकेट से हराकर सीरीज में बढ़त बना ली। इस जीत के हीरो रहे ऑलराउंडर अजमतुल्लाह उमरजई रहे, जिन्होंने गेंद और बल्ले दोनों से अहम योगदान कर टीम को ये जीत दिलाई। मैच में बांग्लादेश की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 48.5 ओवर में 221 रन पर ऑलआउट हो गई।

इसके जवाब में अफगानिस्तान ने 47.1 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी 34 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि अनुभवी मोहम्‍मद नबी ने सैफ हसन की गेंद पर छक्का लगाकर टीम को जीत दिलाई। AFG vs BAN 1st ODI: अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को रौंदा दरअसल, मैच (AFG vs BAN 1st ODI Match) में बांग्लादेश की टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। बांग्लादेश की शुरुआत खराब रही, उन्होंने 11.5 ओवर तक तीन विकेट गंवा दिए। सैफ 26 रन, तंजीद हसन 10 रन और शांतो महज 2 रन बनाकर चलते बने।

इसके बाद कप्तान मेहदी हसन मिराज (60) और तौहीद हृदय (56) ने चौथे विकेट के लिए 101 रनों की साझेदारी कर टीम को संभाला। लेकिन जैसे ही यह साझेदारी टूटी, पूरी टीम ढह गई। राशिद खान ने मेहदी, जाकिर अली और नुरुल हसन को अपना शिकार बनाया, जबकि अजमतुल्लाह उमरजई ने शुरुआती तीन विकेट लेकर अफगानिस्तान को मजबूत शुरुआत दिलाई। अफगानिस्तान ने आसानी से लक्ष्य हासिल किया अफगानिस्तान ने 222 रन का पीछा करते हुए शानदार शुरुआत की। इब्राहिम जादरान ने पहले ओवर की तीसरी गेंद पर चौका लगाकर टीम को शुरुआत अच्छी दिलाई। रहमानुल्लाह गुरबाज ने 76 गेंदों पर 1 चौका और 1 छक्का जड़कर 50 रन पूरे किए।