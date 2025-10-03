AFG vs BAN: राशिद खान के चौके से नहीं चौंका बांग्लादेश, बल्लेबाजों ने दिला दी रोमांचक जीत

बांग्लादेश ने तीन टी20I मैच की सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली है। पहले मैच में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को चार विकेट से मात दी। अफगानिस्तान ने 9 विकेट के नुकसान पर 151 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश ने 18.4 ओवर में मैच जीत लिया।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। राशिद खान के जबरदस्त प्रदर्शन के बावजूद बांग्लादेश ने शारजाह में तीन मैचों की टी20 सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। राशिद ने चार विकेट चटकाकर बांग्लादेश को लगभग मुश्किल में डाल दिया था। हालांकि, नूरुल हसन और रिशाद हुसैन ने उन्हें जीत दिला दी।

सिर्फ 152 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश ने ठीक-ठाक शुरुआत की। पहले तीन ओवरों में सिर्फ 14 रन बनाए। इसके बाद सलामी बल्लेबाज तनजीद हसन तमीम और परवेज हुसैन इमोन ने तेजी से रन बनाने शुरू किए। इमोन ने मोहम्मद नबी की गेंद पर दो छक्के लगाए और उसी ओवर में दो जीवनदान भी पाए। इस तरह बांग्लादेश ने पावरप्ले में 50 रन पूरे कर लिए।

राशिद ने बदला मैच का रुख तंजीद हसन ने पावरप्ले के बाद मोर्चा संभाला और नबी और नूर अहमद की गेंदों पर एक-एक छक्का जड़ा। इसके बाद दोनों सलामी बल्लेबाजों ने एक-एक बार फिर अपनी आक्रामक पारी जारी रखी। इस समय तक मैच का रिजल्ट लगभग तय लग रहा था क्योंकि बांग्लादेश का स्कोर आधी पारी में 95/0 था। दोनों ने अपने-अपने अर्धशतक जड़े और शतकीय साझेदारी की। इसके बाद फरीद अहमद ने बांग्लादेश को पहला विकेट झटका दिया।

लगा अफगानिस्तान जीत जाएगी राशिद ने शुरुआती मौकों का पूरा फायदा उठाते हुए एक ही ओवर में सैफ हसन और तनजीद हसन को आउट किया। अपने आखिरी ओवर में दो और विकेट लेकर बांग्लादेशी खेमे को चौंका दिया। इसके बाद नूर ने अगले ओवर में ज्यादा नुकसान पहुंचाया। अब बांग्लादेश का स्कोर 109/0 से 118/6 पर पहुंच गया। इस समय अफगानिस्तान की जीत लगभग तय लग रही थी, लेकिन रिशाद और नूरुल ने सब कुछ बिगाड़ दिया।

नूरुल ने छक्के लगाकर बदला मैच उन्होंने समय पर बाउंड्री लगाकर स्कोर 12 में से 16 कर दिया। फिर नूरुल ने लगातार दो छक्के जड़कर बांग्लादेश को जीत दिला दी। इससे पहले इब्राहिम जदरान ने शुरुआती ओवर में तीन चौके लगाकर अफगानिस्तान को तेज शुरुआत दी थी। बावजूद इसके अफगानिस्तान अपनी पारी में ज्यादातर समय संघर्ष करता रहा। उन्होंने अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों के विकेट गंवा दिए और पावरप्ले की समाप्ति तक 33/3 पर भी दरवेश रसूली रन आउट हो गए। हालांकि रहमानुल्लाह गुरबाज अच्छी लय में दिख रहे थे, लेकिन बांग्लादेश ने लगातार विकेट चटकाए।