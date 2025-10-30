ZIM vs AFG: Mohammad Nabi ने अफगानिस्तान को किया शर्मसार, अपने T20I करियर में लगाया काला दाग

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Mohammad Nabi Duck: अफगानिस्तान के सीनियर ऑलराउंडर मोहम्मद नबी जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में सिर्फ दो गेंद खेलकर बिना खाता खोले आउट हो गए। 29 अक्टूबर यानी बुधवार को खेले गए इस मैच में नबी छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए थे। उस समय टीम का स्कोर 16वें ओवर में 128/4 था, लेकिन वह टीम के लिए कुछ योगदान नहीं कर सके। इस खराब प्रदर्शन के साथ 40 साल के नबी के नाम टी20I में एक अनचाहा रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Mohammad Nabi ने बनाया अनचाहा रिकॉर्ड दरअसल, मोहम्मद नबी (Mohammad Nabi unwanted record ZIM vs AFG), जिन्होंने अफगानिस्तान के लिए अब तक 143 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, अब तक अपने करियर में कुल 9 बार duck आउट हो चुके हैं।

जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 में खाता नहीं खोल पाने के साथ ही नबी ने अपने साथी खिलाड़ी रहमानुल्लाह गुरबाज को पीछे छोड़ दिया है। अब टी20I में सबसे ज्यादा बार डक पर आउट होने वाले अफगान बल्लेबाज मोहम्मद नबी बन गए हैं।