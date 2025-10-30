ZIM vs AFG: Mohammad Nabi ने अफगानिस्तान को किया शर्मसार, अपने T20I करियर में लगाया काला दाग
ZIM vs AFG: मोहम्मद नबी जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 मैच में शून्य पर आउट होकर टी20 अंतरराष्ट्रीय में अफगानिस्तान के लिए सबसे ज्यादा बार (9) डक पर आउट होने वाले खिलाड़ी बन गए। यह मैच 29 अक्टूबर को खेला गया था। हालांकि, अफगानिस्तान ने जिम्बाब्वे को 53 रनों से हराकर तीन मैचों की टी20 सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। इब्राहिम जादरान ने अर्धशतक लगाया।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Mohammad Nabi Duck: अफगानिस्तान के सीनियर ऑलराउंडर मोहम्मद नबी जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में सिर्फ दो गेंद खेलकर बिना खाता खोले आउट हो गए। 29 अक्टूबर यानी बुधवार को खेले गए इस मैच में नबी छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए थे। उस समय टीम का स्कोर 16वें ओवर में 128/4 था, लेकिन वह टीम के लिए कुछ योगदान नहीं कर सके। इस खराब प्रदर्शन के साथ 40 साल के नबी के नाम टी20I में एक अनचाहा रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया।
Mohammad Nabi ने बनाया अनचाहा रिकॉर्ड
दरअसल, मोहम्मद नबी (Mohammad Nabi unwanted record ZIM vs AFG), जिन्होंने अफगानिस्तान के लिए अब तक 143 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, अब तक अपने करियर में कुल 9 बार duck आउट हो चुके हैं।
जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 में खाता नहीं खोल पाने के साथ ही नबी ने अपने साथी खिलाड़ी रहमानुल्लाह गुरबाज को पीछे छोड़ दिया है। अब टी20I में सबसे ज्यादा बार डक पर आउट होने वाले अफगान बल्लेबाज मोहम्मद नबी बन गए हैं।
आइए आपको बताते हैं उन अफगान खिलाड़ियों के नाम, जो टी20i में सबसे ज्यादा पर डक पर आउट हुए हैं-
- मोहम्मद नबी- 134 पारियों में कुल 9 बार डक पर आउट
- रहमानुल्लाह गुरबाज-78 पारियों में कुल 8 बार डक पर आउट
- गुलबदीन नायब- 67 पारियों में कुल 7 बार डक पर आउट
- राशिद खान- 67 पारियों में कुल 7 बार डक पर आउट
ZIM vs AFG: अफगानिस्तान ने जिम्बाब्वे को हराया
पहले टी-20 मैच में अफगानिस्तान ने जिम्बाब्वे को 53 रन से हराकर तीन मैचों की T20I सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की।
पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने 6 विकेट के नुकसान पर 180 रन बनाए। टीम की ओर से इब्राहिम जादरान ने 52 रन की अर्धशतकीय पारी खेली। इसके जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 127 रन पर ढेर हो गई।
