    ईडी के सामने हुई युवराज सिंह की पेशी, सट्टेबाजी एप के मामले में हुए तलब, कई और दिग्गज भी रडार पर

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 05:15 PM (IST)

    पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह वनएक्सबेट नामक ऑनलाइन सट्टेबाजी एप से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में ईडी के समक्ष पेश हुए। जांच एजेंसी ने उनसे पूछताछ की और पीएमएलए के तहत उनका बयान दर्ज किया। इसी मामले में इंटरनेट मीडिया इंफ्लूएंसर अन्वेषी जैन भी पेश हुई। ईडी पहले ही सुरेश रैना शिखर धवन राबिन उथप्पा और मिमी चक्रवर्ती जैसे कई लोगों से पूछताछ कर चुकी है।

    युवराज सिंह की ई़़डी के सामने हुई पेशी

    पीटीआई, नई दिल्ली: पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह मंगलवार को वनएक्सबेट नामक एक ऑनलाइन सट्टेबाजी एप से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए ईडी के समक्ष पेश हुए। वह अपनी कानूनी टीम के साथ दोपहर करीब 12 बजे मध्य दिल्ली स्थित एजेंसी के कार्यालय पहुंचे।

    जांच अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की और प्रीवेंशन आफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत उनका बयान दर्ज किया। इसी मामले में पूछताछ के लिए अन्वेषी जैन नाम की एक इंटरनेट मीडिया इंफ्लूएंसर भी ईडी के सामने पेश हुई।

    इन लोगों से भी हो चुकी है पूछताछ

    ईडी ने इस जांच के तहत पिछले कुछ हफ्तों में पूर्व क्रिकेटरों सुरेश रैना, शिखर धवन और राबिन उथप्पा के अलावा तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद एवं अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती और बंगाली अभिनेता अंकुश हाजरा से भी पूछताछ की है। इसी मामले में ईडी ने अभिनेता सोनू सूद को बुधवार को तलब किया है। इस जांच के तहत आने वाले दिनों में एजेंसी द्वारा कुछ और खिलाड़ियों, फिल्म अभिनेताओं, इंटरनेट मीडिया इंफ्लूएंसरों और मशहूर हस्तियों से पूछताछ किए जाने की उम्मीद है।

    ईडी करेगा ये कार्रवाई

    ईडी जल्द ही इस मामले में उन व्यक्तियों की संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया भी शुरू कर सकता है जो एप की प्रचार गतिविधियों से उत्पन्न कथित आपराधिक आय का उपयोग करते पाए गए हैं। सूत्रों के अनुसार, बाद में अदालत में आरोप पत्र भी दायर किया जाएगा।

