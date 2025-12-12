Yuvraj Singh B'day: लग्जरी गाड़ियां, आलीशन घर और करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं युवराज सिंह, जानिए Networth

Language
    By Abhishek Upadhyay
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 09:45 AM (IST)

    युवराज सिंह का आज बर्थडे है

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत की दो वर्ल्ड कप जीत के हीरो रहे स्टार ऑलराउंडर युवराज सिंह का आज जन्मदिन है। युवराज भारतीय क्रिकेट इतिहास में वनडे के महान खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। टीम इंडिया ने जब साल 2007 में पहला टी20 वर्ल्ड कप और 2011 में पहला वनडे वर्ल्ड कप जीता था, उनमें युवराज ने अहम रोल निभाया था। क्रिकेट से युवराज ने नाम, पैसा, शोहरत सब कमाया। उनके जन्मदिन पर बताते हैं कि वह कितनी संपत्ति के मालिक हैं।

    युवराज सिंह को बेहद बहादुर खिलाड़ी माना जाता है। उन्हें कैंसर लड़ते हुए भारत को साल 2011 में वर्ल्ड कप जिताया। इसके बाद कैंसर को मात देकर टीम इंडिया में वापसी की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, युवराज की नेटवर्थ लगभग 291 करोड़ रुपये है। संन्यास लेने के बाद युवराज कई ब्रांड को एंडोर्स करते हैं। उन्होंने अपने बिजनेस भी शुरू किए हैं। एक अनुमान के मुताबिक युवराज हर महीने तकरीबन एक करोड़ रुपये कमाते हैं।

    जमकर की कमाई

    युवराज जब क्रिकेट खेलते तब कई बड़े स्पोर्ट्स ब्रांड के एम्बैस्डर रहे। रिबॉक से लेकर प्यूमा तक ने उन्हें अपने साथ जोड़ा। आज भी वह कई ब्रांड्स से जुड़े हैं। बतौर भारतीय क्रिकेट बीसीसीआई से भी उन्होंने जमकर कमाई की। आईपीएल में भी उन पर काफी पैसा बरसा। साल 2016 में दिल्ली डेयरडेविल्स ने उन्हें 16 करोड़ की कीमत में खरीदा था। वह उस समय आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी रहे थे।

    लग्जरी गाड़ियों और घर

    युवराज शुरू से ही एक स्टाइलश क्रिकेटर रहे हैं। महंगी गाड़ियों से लेकर आलीशान घर और महंगे कपड़े, घड़ियां उनके शौक रहे हैं। युवराज के पास दो शानदार घर हैं। उनका एक हर मुंबई में ओमकार 1973 टॉवर में है। उनके इस घर की कीमत तकरीबन 64 करोड़ रुपये बताई जाती है। इसके अलावा चंडीगढ़ में भी उनके एक शानदार बंगला है जिसे एशियन पेंट्स सीरीज में दिखाया गया है।

    युवराज के पास एक से एक कारें हैं। उनके पास तकरीबन 3.41 करोड़ रुपये की बैंटले कॉन्टीनेंटल फ्लाइंग स्पर, 3.6 करोड़ की लैम्बोर्गिनी मुरसीएल्गो जैसी कारों के अलावा बीएमडब्ल्यू, ऑडी जैसी कारें भी हैं।

