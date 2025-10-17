Language
    विराट कोहली से मिलकर खुशी के मारे जमीन पर लोट गया नन्हा फैन, दौड़-दौड़कर जताई खुशी- देखें Video

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 11:04 AM (IST)

    विराट कोहली इस समय ऑस्ट्रेलिया में हैं और वनडे सीरीज के लिए तैयारी कर रहे हैं। अभ्यास के बाद कुछ फैंस उनसे मिलने आए जिसमें से एक छोटा बच्चा भी था जो कोहली से ऑटोग्राफ लेने आय था। 

    विराट कोहली से ऑटोग्राफ पाकर खुश हो गया नन्हा फैन

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। विराट कोहली वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं। उन्होंने वहां अभ्यास भी शुरू कर दिया। हमेशा की तरह ही उनके फैंस वहां मौजूद हैं। उनके फैंस विराट कोहली की एक झलक पाने के लिए बेसब्र थे। कोहली ने फैंस को निराश नहीं किया और उनसे मिले। इनमें एक बच्चा भी था जो कोहली से मिलने के बाद इस कदर खुश हुआ कि मानो उसे जन्नत मिल गई।

    19 अक्टूबर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज शुरू हो रही है। चैंपियंस ट्रॉफी-2025 के बाद कोहली पहली बार टीम इंडिया के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। कोहली वनडे और टेस्ट दोनों को अलविदा कह चुके हैं और अब सिर्फ वनडे खेलते हैं।

    ऑटोग्राफ मिला तो हो गया खुश

    भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में पहला मैच खेला जाना है। टीम इंडिया वहां अभ्यास में व्यस्त है। हालांकि, कोहली ने अपने कुछ फैंस से मुलाकात की। उन्हीं में एक बच्चा शामिल था जिसे कोहली ने ऑटोग्राफ दिया। जैसे ही इस बच्चे को ऑटोग्राफ मिला उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो खुशी में दौड़ने लगा और चिल्लाते हुए जश्न मनाने लगा।

    इतना ही नहीं। कुछ दूर जाने के बाद वह जमीन पर लेटकर खुशी मनाने लगा। इस नन्हें फैंस का वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और जो भी इस क्यूट वीडियो को देखेगा तो हंसे बिना नहीं रह पाएगा।

    क्या होगी आखिरी सीरीज?

    सिर्फ कोहली ही नहीं बल्कि रोहित भी इस सीरीज में वापसी कर रहे हैं। वह भी टी20 और टेस्ट से संन्यास ले चुके हैं। माना जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज इन दोनों के करियर की आखिरी सीरीज साबित हो सकती है। टीम मैनेजमेंट ने ऐसे संकेत दे दिए हैं कि वह इन दोनों को वनडे वर्ल्ड कप-2027 के लिए टीम में नहीं देख रहा है।

