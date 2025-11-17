'मैं मरने को तैयार हूं',युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह ने सुनाई अपनी तन्हा जिंदगी की दास्तां, इस तरह बयां किया दुख-दर्द

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह तनहाई में अपना जीवन बिता रहे हैं। उन्होंने बताया है कि वह घर में अकेले बैठे रहते हैं और कई बार खाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। योगराज सिंह के बेटे युवराज उनके साथ नहीं रहते हैं और इस बात का मलाल उन्हें है।

योगराज सिंह की निजी जिंदगी काफी उथल-पुथल वाली रही है। उन्होंने पहली शादी शबनम कौर से की थी और इन दोनों के दो बेटे हैं। जिनमें से एक का नाम युवराज है तो दूसरे का नाम जोरवर। दोनों के बीच काफी झगड़े होते थे इसलिए दोनों अलग हो गए थे। युवराज सिंह ने खुद इस राज को बयां किया था।

योगराज ने सुनाई दास्तां योगराज ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया है कि वह घर में अकेले रहते हैं और उनकी स्थिति ये है कि अब वह मरने को भी तैयार हैं। उनका मानना है कि उनका जीवन अब पूरा हो चुका है। योगराज ने कहा, "मैं शाम को अकेला रहता हूं। मेरे घर में कोई नहीं है। मैं खाने के लिए दूसरे लोगों पर निर्भर रहता हूं। कभी कोई मुझे खाना दे जाता है तो कभी कोई। मैं किसी को परेशान नहीं करता। मैं अगर भूखा होता हूं तो कोई न कोई मुझे खाना दे जाता है। मैंने घर में कुक और हाउस हेल्प रखे हैं। वो आते हैं और काम करके चले जाते हैं।"

उन्होंने कहा, "मैं अपनी मां को प्यार करता हूं। अपनी बहू, पोते-पोती, घर में हर किसी को प्यार करता हूं। लेकिन मैं किसी से कुछ नहीं मांगता। मैं मरने को तैयार हूं। मेरा जीवन पूरा हो चुका है। जब भी भगवान चाहे मुझे अपने साथ ले जाए। मैं भगवान का शुक्रगुजार हूं।"