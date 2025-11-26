WPL 2026 Auction Live Streaming: कब और कहां होगा डब्ल्यूपीएल का मेगा ऑक्शन, फ्री में ऐसे उठा सकते हैं लुत्फ
एक दिन आयोजित होने वाले ऑक्शन की शुरुआत मार्की सेट से होगी, जिसमें आठ शीर्ष नाम शामिल होंगे। इसमें भारत से दीप्ति शर्मा और रेणुका सिंह, न्यूजीलैंड से सोफी डिवाइन और अमेलिया केर, इंग्लैंड से सोफी एक्लेस्टोन, ऑस्ट्रेलिया से एलिसा हीली और मेग लैनिंग और साउथ अफ्रीका की लॉरा वोल्वार्ड्ट को जगह दी गई है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। महिला प्रीमियर लीग 2026 का मेगा ऑक्शन गुरुवार को नई दिल्ली में आयोजन किया जाएगा। डब्ल्यूपीएल की मेगा नीलामी में कुल 277 खिलाड़ी शामिल होंगे। इस सूची में 194 भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं, जिनमें से 52 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और 83 विदेशी खिलाड़ी भी शामिल हैं, जिसमें 66 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी शामिल हैं।
ये हैं सबसे कम और सबसे उम्रदराज खिलाड़ी
बता दें कि 16 वर्षीय दीया यादव और भारती सिंह डब्ल्यूपीएल 2026 मेगा नीलामी में सबसे कम उम्र की खिलाड़ी हैं। जबकि साउथ अफ्रीका की 37 वर्षीय शबनीम इस्माइल सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं।
WPL 2026 Auction के लाइव स्ट्रीमिंग सारी जानकारी-
कब और कहां होगी WPL 2026 की नीलामी?
WPL 2026 Auction 27 नवंबर को दिल्ली में होगा।
कितने बजे से शुरू होगा WPL 2026 Auction?
WPL 2026 Auction भारतीय समयानुसार, दोपहर साढे तीन बजे से शुरू होगा।
भारत में WPL 2026 की नीलामी का सीधा प्रसारण कहां देखें?
महिला प्रीमियर लीग 2026 की नीलामी की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। WPL 2026 की नीलामी का भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के टीवी चैनलों पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसके अलावा जागरण की वेबसाइट पर इससे जुड़े अपडेट पढ़ सकते हैं।
