    WPL Auction 2026: नई दिल्ली में होगा डब्ल्यूपीएल 2026 ऑक्शन, डेट-टाइम से लेकर पर्स और खाली स्लॉट तक, पढ़ें A to Z डिटेल

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 02:08 PM (IST)

    WPL Auction 2026: महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 का मेगा ऑक्शन 27 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में होगा, जिसमें 277 खिलाड़ी 73 खाली स्लॉट के लिए बोली में शामिल होंगे। दीप्ति शर्मा, लॉरा वोल्वार्ड्ट और मैग लेनिंग जैसे प्रमुख खिलाड़ियों पर ऊंची बोली लगने की संभावना है। यूपी वॉरियर्स के पास सबसे बड़ा पर्स (14.5 करोड़ रुपये) है।    

    WPL Auction 2026: नई दिल्ली में होगा डब्ल्यूपीएल 2026 ऑक्शन

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। WPL Auction 2026: महिला प्रीमियर लीग के चौथे संस्करण का मेगा ऑक्शन 27 नवंबर 2025 को नई दिल्ली होना है। कुल 277 प्लेयर्स 73 खाली स्लॉट के लिए Tata WPL 2026 Auction में होंगे, जिन पर पांच फ्रेंचाइजी बोली लगाती हुई नजर आएगी। 277 प्लेयर्स में कुल 194 खिलाड़ी भारतीय है, जबकि 83 खिलाड़ी विदेशी है, जो डब्ल्यूपीएल 2026 ऑक्शन में हिस्सा ले रहे हैं।

    ऐसे में डब्ल्यूपीएल ऑक्शन 2026 से पहले आइए जानते हैं किस टीम के पर्स में कितना पैसा है और कौन-कौन से खिलाड़ी किस बेस प्राइस ब्रैकेट में है।

    WPL Auction 2026: Deepti Sharma पर लग सकती ऊंची बोली

    दरअसल, भारत की ऐतिहासिक ODI वर्ल्ड कप जीत के बाद भारतीय खिलाड़ियों से WPL 2026 नीलामी में भारी बोली की उम्मीद की जा रही है। टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही दीप्ति शर्मा (Deepti Sharma WPL Auction), जिन्हें वर्ल्ड कप फाइनल के तुरंत बाद यूपी वारियर्स ने रिलीज कर दिया था, इस बार नीलामी में महंगी डील हासिल करने की प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं।

    उभरती खिलाड़ियों क्रांति गौड़ और श्री चारनी के भी टॉप बायर्स की रेस में शामिल होने की पूरी संभावना है, क्योंकि दोनों ने भारत की खिताबी जीत के दौरान बेहतरीन प्रदर्शन किया था।

    WPL Auction 2026: कई दिग्गज खिलाड़ी नीलामी में होगी शामिल 

    WPL Auction 2026 में महिला क्रिकेट की दुनिया की कई दिग्गज खिलाड़ी शामिल होंगी, जिसमें लॉरा वोल्वार्ड्ट, मैग लेनिंग, एलिसा हीली,  सोफी एक्लेस्टोन, सोफी डिवाइन और एमेलिया केर का नाम है, जिन पर मोटी बोली लग सकती है। एसोसिएट क्रिकेट देशों से 4 खिलाड़ी नीलामी में उतरेगी जिनमें थीर्था सतीश (यूएई), ईशा ओजा (यूएई), तारा नॉरिस (यूएसए) और थिपाचा पुत्थावोंग (थाईलैंड)

    WPL Auction 2026: कहां और कितने बजे से होगा डब्ल्यूपीएल 2026 का ऑक्शन?

    WPL 2026 Auction 27 नवंबर यानी गुरुवार को दोपहर 3:30 बजे से होगा। ऑक्शन 8 खिाड़ियों के मार्की सेट के साथ शुरू होगा, जिसमें दीप्ति शर्मा (भारत), रेणुका  सिंह (भारत), सोफी डिवाइन (न्यूजीलैंड), सोफी एक्लेस्टोन (इंग्लैंड), एलिसा हीली (ऑस्ट्रेलिया), अमेलिया केर (न्यूजीलैंड), मेग लैनिंग (ऑस्ट्रेलिया) और लॉरा वोल्वार्ड्ट (दक्षिण अफ्रीका) शामिल हैं।

    WPL Auction 2026: किस टीम के पर्स में कितना पैसा?

    महिला प्रीमियर लीग 2026 ऑक्शन (WPL Auction 2026) में रिटेन किए गए खिलाड़ी पर सभी फ्रेंचाइजी ने कुल 33.9 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। यानी 41.2 करोड़ रुपये की राशि बाकी है, जिन्हें लेकर 5 टीमें ऑक्शन में उतरेगी। सबसे ज्यादा पर्स यूपी वॉरियर्स का है, जिनके पर्स में 14.5 करोड़ रुपये की राशि है। दूसरे नंबर पर गुजरात जायंट्स है, जिनके पर्स में 9 करोड़ रुपये है। डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी के पर्स में 6.15 करोड़ रुपये है। मुंबई इंडियंस 5.75 करोड़ रुपये और दिल्ली कैपिटल्स 5.7 करोड़ रुपये के साथ खिलाड़ियों पर बोली लगाएंगी। 

    WPL 2026 Auction: सभी टीमों की रिटेंशन लिस्ट

    • दिल्ली कैपिटल्स : जेमिमा रोड्रिग्स, शैफाली वर्मा, एनाबेल सदरलैंड, मारिजैन कप्प, निकी प्रसाद
    • गुजरात जायंट्स : एश्ले गार्डनर, बेथ मूनी
    • मुंबई इंडियंस : नताली साइवर, हरमनप्रीत कौर, हेली मैथ्यूज, अमनजोत कौर, जी कमलिनी
    • रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु : स्मृति मंधाना, ऋचा घोष, एलिस पेरी, श्रेयंका पाटिल
    • UP वॉरियर्स : श्वेता सेहरावत

    WPL Auction 2026 Live Streaming: कहां देख सकते हैं डब्ल्यूपीएल ऑक्शन का लाइव टेलीकास्ट?

    भारतीय फैंस डब्ल्यूपीएल 2026 ऑक्शन का लाइव कवरेज स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर टीवी प्रसारण देख सकते हैं। इसके अलावा JioStar पर फैंस इसकी लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। 

