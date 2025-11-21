चार महिला क्रिकेटरों ने बढा़या चंडीगढ़ का मान, काशवी, तानिया, मोनिका और नंदिनी का टाटा WPL 2026 की ऑक्शन सूची में नाम
चंडीगढ़ की चार महिला क्रिकेटरों काशवी गौतम, तानिया भाटिया, मोनिका और नंदिनी शर्मा का नाम टाटा विमेंस प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) 2026 की नीलामी सूची में शामिल किया गया है। काशवी पहले गुजरात जायंट्स और तानिया दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा रह चुकी हैं। मोनिका और नंदिनी का नाम पहली बार ऑक्शन सूची में आया है।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। जनवरी 2026 में होने वाले टाटा विमेंस प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) के लिए ऑक्शन होने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। यूटी क्रिकेट एसोसिएशन की चार महिला क्रिकेटरों का ऑक्शन लिस्ट में शामिल किया गया है।
27 नवंबर को दिल्ली में टाटा डब्ल्यूपीएल में पांच महिला टीमों के लिए खिलाड़ियों की ऑक्शन होगी। जिन महिला खिलाड़ियों को ऑक्शन लिस्ट में शामिल किया गया है उसमें काशवी गौतम, तानिया भाटिया, मोनिका और नंदिनी शर्मा के नाम शामिल है।
गौतम और तानिया भाटिया पहले भी महिला प्रीमियर लीग का हिस्सा रह चुकी है। 2 साल पहले काशी को गुजरात जायंट्स टीम ने दो करोड़ की ऑक्शन में खरीदा था। दूसरी तरफ इसी साल चंडीगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन को फिर से जोड़ने वाली अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी तानिया भाटिया पिछले सभी सीजन से दिल्ली कैपिटल्स की टीम के साथ जुड़ी रही है।
मोनिका पांडे और नंदिनी शर्मा को पहली बार महिला प्रीमियर लीग की ऑक्शन लिस्ट में शामिल किया गया है। काशी और तानिया भाटिया के साथ दूसरी दोनों खिलाड़ियों के भी इस बार किसी टीम द्वारा चुने जाने की प्रबल संभावनाएं बताई गई है।
काशवी गौतम ऑल राउंडर के तौर पर खेलती हैं जबकि तानिया भाटिया विकेट कीपिंग के साथ बल्लेबाजी भी करती हैं। मोनिका पांडे चंडीगढ़ की टीम में बतौर ओपनर खेलती हैं। नंदिनी शर्मा तेज गेंदबाज हैं।
