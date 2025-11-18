WPL 2026 की मेगा नीलामी की तारीख हुई तय, दीप्ति-वोलवार्ट पर लग सकता है बड़ा दांव; सबसे बड़ा पर्स लेकर उतरेगी ये फ्रेंचाइजी
महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) की मेगा नीलामी की तारीख तय हो चुकी है। डब्ल्यूपीएल 2026 के लिए नई दिल्ली में 27 नवंबर को मिनी नीलामी का आयोजन होगा। टीमों को 73 जगह भरनी है, जिसमें 23 विदेशी खिलाड़ी होंगी। यूपी वॉरियर्स की टीम सबसे बड़े पर्स के साथ उतरेगी। फ्रेंचाइजी के पास कुल 41.1 करोड़ रुपये खर्च करने के लिए हैं। दीप्ति शर्मा सहित कई दिग्गज खिलाड़ी नीलामी में उतरेंगी।
स्पोर्ट्स डेस्क, मुंबई। महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) के अगले संस्करण के आयोजन स्थल और मैच कार्यक्रम 26 नवंबर को तय किए जाने की संभावना है।
डब्ल्यूपीएल की मेगा नीलामी 27 नवंबर को होगी और टूर्नामेंट की गवर्निंग काउंसिल इसके एक दिन पहले बैठक करेगी, ताकि सभी विवरणों को अंतिम रूप दिया जा सके।
रिपोर्ट के अनुसार, डब्ल्यूपीएल 2026 नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम और वडोदरा के कोटांबी स्टेडियम पर आयोजित किया जा सकता है और टूर्नामेंट सात जनवरी से तीन फरवरी तक होने की उम्मीद है।
दो बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस डब्ल्यूपीएल 2026 में खिताब की रक्षा करेगी। एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि हम 26 नवंबर को बैठक करेंगे ताकि डब्ल्यूपीएल के अगले संस्करण के लिए स्थल और शेड्यूल को अंतिम रूप दिया जा सके।
डब्ल्यूपीएल 2026 को इसकी सामान्य विंडो से पहले आयोजित किए जाने की उम्मीद है, क्योंकि भारत-श्रीलंका के साथ मिलकर पुरुषों का टी20 विश्व कप सह-मेजबानी करेगा, जिसके तुरंत बाद दो महीने लंबा आईपीएल खेला जाएगा।
