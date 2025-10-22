Women's World Cup Semi Final Qualification: 1 जगह, 3 दावेदार...सेमीफाइनल के लिए भारत का रास्ता कितना मुश्किल?
Women's World Cup Semi Final Qualification: आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड पहले ही पहुँच चुके हैं। अब एक बची हुई जगह के लिए भारत, न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच कड़ी टक्कर है। भारत को सेमीफाइनल में जाने के लिए अपने बचे हुए मैच जीतने होंगे, खासकर न्यूजीलैंड के खिलाफ। न्यूजीलैंड को भी अपने दोनों मैच जीतने होंगे या अन्य टीमों के परिणामों पर निर्भर रहना होगा। श्रीलंका को पाकिस्तान को हराकर अन्य मैचों के नतीजों और नेट रन रेट पर भरोसा करना होगा ताकि वह अंतिम चार में जगह बना सके।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के सेमीफाइनल में तीन टीमें पहुंच चुकी है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की टीम का नाम शामिल है। अब एक पायदान के लिए तीन टीमों के बीच कांटे की टक्कर है। बांग्लादेश और पाकिस्तान की टीम का टूर्नामेंट में सफर समाप्त हो चुका है। ऐसे में जानते हैं एक स्पॉट के लिए तीन टीमों ( भारत,न्यूजीलैंड और श्रीलंका) को सेमीफाइनल का टिकट हासिल करने के लिए क्या करना होगा।
Women's World Cup Semi Final Qualification
भारत- 4 अंक
अगर भारत ने अपने बाकी बचे दोनों मैच, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ जीत लिए तो वह सेमीफाइनल (Women's World Cup Semi Final) में पहुंच जाएगी। गुरुवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत भी उन्हें सेमीफाइनल में पहुंचा सकती है, अगर वह अपने लीग स्टेज का आखिरी मैच ड्ऱॉप भी कर लेते हैं तो। न्यूजीलैंड के खिलाफ एक जीत और बांग्लादेश के खिलाफ एक हार के बाद भारत के पास 6 अंक हो जाएंगे (जो किसी और के पास नहीं होंगे)
अगर भारत न्यूजीलैंड से हारता है और बांग्लादेश को हराता है- तब भारत को उम्मीद करनी होगा कि इंग्लैंड,न्यूजीलैंड को हरा दें। वहीं, भारत अगर अपने दोनों मैच हारता है तो वह टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा।
न्यूजीलैंड- 4 अंक
महिला विश्व कप 2025 में न्यूजीलैंड के अभी दो मैच बाकी हैं, जिसमें उनका सामना भारत और इंग्लैंड से होना है। वहीं, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए न्यूजीलैंड अगर अपने दोनों मैच जीतता है तो वह सीधे सेमीफाइनल में चला जाएगा।अगर न्यूजीलैंड भारत को हराकर इंग्लैंड से हारता है तब उसे उम्मीद करनी होगी कि भारत बांग्लादेश से हार जाए और श्रीलंका का नेट रन रेट न्यूजीलैंड से कम रहे (या श्रीलंका पाकिस्तान से हार जाए)।
श्रीलंका- 4 अंक
महिला विश्व कप 2025 में श्रीलंका का सिर्फ एक मैच बचा है, जिसमें उनका सामना पाकिस्तान से होना है। वहीं, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए श्रीलंका को पाकिस्तान को हराना होगा। साथ ही उसे उम्मीद करनी होगी कि भारत दोनों मैच हार जाए और न्यूजीलैंड इंग्लैंड से हार जाए और फिर श्रीलंका का नेट रन रेट न्यूजीलैंड से बेहतर रहे।
