IND W vs NZ W: हार की हैट्रिक के बाद बारिश से भारतीय टीम का धुला अभ्यास सत्र, न्यूजीलैंड से कांटे की टक्कर
IND W vs NZ W: भारतीय महिला टीम का अभ्यास सत्र बारिश के कारण धुल गया। गुरुवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका अहम मुकाबला है, जो सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए एक तरह का क्वार्टर फाइनल है। ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड पहले ही क्वालीफाई कर चुके हैं। भारत का नेट रन रेट बेहतर है। बारिश से मैच रद्द होने पर भी, बेहतर नेट रन रेट के कारण भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें बरकरार हैं, बशर्ते कुछ बाकी परिणाम अनुकूल हों।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। मंगलवार को भारी बारिश की वजह से भारतीय महिला टीम का अभ्यास सत्र धुल गया। भारतीय टीम को गुरुवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ अहम मैच खेलना है। डीवाई पाटिल स्टेडियम में होने वाला यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए एक तरह से क्वार्टर फाइनल हो सकता है, क्योंकि दोनों टीमें आखिरी सेमीफाइनल स्पॉट के लिए संघर्ष कर रही हैं। वहीं सात बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड टीम पहले ही आखिरी चार में जगह बना चुकी हैं।
IND W vs NZ W: भारत-न्यूजीलैंड का मुकाबला होगा डिसाइडर मैच
भारत की सेमीफाइनल (IND W vs NZ W) की उम्मीदों पर मौसम एक बड़ा प्रभाव डाल सकता है। अगर गुरुवार को भारत बनाम न्यूजीलैंड का मैच बारिश के कारण रद्द हो जाता है, तो भी भारत कुछ विशेष परिस्थितियों में फायदा उठा सकता है। इसके लिए जरूरी होगा कि इंग्लैंड न्यूज़ीलैंड को हराए और श्रीलंका व पाकिस्तान की टीमें छह अंक से अधिक ना हासिल करें।
हैरानी की बात यह है कि अगर भारत के दोनों बचे हुए मुकाबले बारिश की भेंट चढ़ते हैं, तो भी टीम बेहतर नेट रन रेट (NRR) के आधार पर छह अंकों के साथ सेमीफाइनल में जगह बना सकती है।
