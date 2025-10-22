IND W vs NZ W: हार की हैट्रिक के बाद बारिश से भारतीय टीम का धुला अभ्यास सत्र, न्यूजीलैंड से कांटे की टक्कर

IND W vs NZ W: भारतीय महिला टीम का अभ्यास सत्र बारिश के कारण धुल गया। गुरुवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका अहम मुकाबला है, जो सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए एक तरह का क्वार्टर फाइनल है। ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड पहले ही क्वालीफाई कर चुके हैं। भारत का नेट रन रेट बेहतर है। बारिश से मैच रद्द होने पर भी, बेहतर नेट रन रेट के कारण भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें बरकरार हैं, बशर्ते कुछ बाकी परिणाम अनुकूल हों।