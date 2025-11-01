Women's World cup 2025 final Live Streaming: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खिताबी जंग, फ्री में यूं देख सकते हैं फाइनल मैच

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। India Womens vs South Africa Womens Live Streaming: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आईसीसी महिला वनडे वर्ल्‍ड कप 2025 का फाइनल मैच नवी मुंबई के डीवाय पाटिल स्‍टेडियम पर खेला जाएगा। दुनिया को इस बार नया चैंपियन मिलेगा। भारतीय टीम की कमान हरमनप्रीत कौर संभालेंगी। दक्षिण अफ्रीका की कप्‍तानी लौरा वोलवार्ट करेंगी।

भारत ने मौजूदा टूर्नामेंट में अब तक 7 मैच खेले, जिसमें तीन जीते जबकि तीन गंवाएं। एक मैच बेनतीजा रहा। वहीं, दक्षिण अफ्रीका ने टूर्नामेंट में सात मैच खेले, जिसमें 5 जीते और दो गंवाएं। भारतीय टीम अपने इतिहास का सबसे बड़ा रन चेज करके फाइनल में पहुंची। हरमन ब्रिगेड ने गत चैंपियन ऑस्‍ट्रेलिया को 5 विकेट से मात दी। वहीं, दक्षिण अफ्रीका ने इंग्‍लैंड को 125 रन से हराकर फाइनल में जगह पक्‍की की।

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जोरदार टक्‍कर होने की उम्‍मीद है। यह मुकाबला बेहद रोमांचक होगा क्‍योंकि दोनों टीमें चैंपियन बनने के लिए अपना एड़ी-चोटी का दम लगाएंगी। चलिए जानते हैं कि भारत-दक्षिण अफ्रीका महिलाओं के बीच मैच कब, कहां और कैसे देख सकते हैं।

IND W बनाम SA W महिला वर्ल्ड कप 2025 फाइनल लाइव स्ट्रीमिंग जानकारी भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला विश्व कप 2025 फाइनल कब और कहां होगा? भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला विश्व कप 2025 फाइनल 2 नवंबर 2025 को डीवाय पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई में खेला जाएगा। मैच दोपहर 3 बजे IST से शुरू होगा। टॉस आधे पहले होगा।