IND W vs SA W Final मैच में रचा जाएगा इतिहास, 2 नवंबर को मिलेगा नया चैंपियन; देखें अभी तक के विजेताओं की पूरी लिस्ट

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। महिला वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया पर भारत की शानदार जीत ने आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 के लिए दो फाइनलिस्ट टीमों की पुष्टि कर दी। मेजबान टीम रविवार को साउथ अफ्रीका से होने वाले फाइनल मैच में भिड़ेगी। विजेता टीम टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार महिला विश्व कप ट्रॉफी पर कब्जा करेगी।

साउथ अफ्रीका का यह महिला वर्ल्ड कप फाइनल है तो वहीं, भारत इससे पहले 2005 और 2017 में फाइनल में पहुंच चुका है। टूर्नामेंट के इतिहास में यह पहली बार होगा जब उसे कोई नया चैंपियन मिलेगा। इससे पहले के 12 एडिशन में ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉर्ड सात बार खिताब जीता है। वहीं, इंग्लैंड ने चार और न्यूजीलैंड ने एक बार खिताब पर कब्जा जमाया है।