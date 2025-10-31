Language
    IND W vs SA W Final मैच में रचा जाएगा इतिहास, 2 नवंबर को मिलेगा नया चैंपियन; देखें अभी तक के विजेताओं की पूरी लिस्ट

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 07:17 PM (IST)

    आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में भारत का सामना साउथ अफ्रीका से होगा। दोनों टीमें विश्व कप में अपना पहला खिताब जीतने के इरादे से उतरेंगी। मेजबान टीम ने ऑस्ट्रेलिया पर शानदार जीत के साथ अपनी जगह पक्की कर ली है। डीवाई पाटिल स्टेडियम में पहली बार ट्रॉफी उठाने का लक्ष्य लेकर चल रही है।

    Hero Image

    महिला वर्ल्ड कप के विजेताओं की पूरी लिस्ट। फाइल फोटो

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। महिला वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया पर भारत की शानदार जीत ने आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 के लिए दो फाइनलिस्ट टीमों की पुष्टि कर दी। मेजबान टीम रविवार को साउथ अफ्रीका से होने वाले फाइनल मैच में भिड़ेगी। विजेता टीम टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार महिला विश्व कप ट्रॉफी पर कब्जा करेगी।

    साउथ अफ्रीका का यह महिला वर्ल्ड कप फाइनल है तो वहीं, भारत इससे पहले 2005 और 2017 में फाइनल में पहुंच चुका है। टूर्नामेंट के इतिहास में यह पहली बार होगा जब उसे कोई नया चैंपियन मिलेगा। इससे पहले के 12 एडिशन में ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉर्ड सात बार खिताब जीता है। वहीं, इंग्लैंड ने चार और न्यूजीलैंड ने एक बार खिताब पर कब्जा जमाया है।

    यहां देखें पूरी लिस्ट-

    एडिशन साल विजेता विन बाई रनर-अप
    1st 1973 इंग्लैंड प्वाइंट्स ऑस्ट्रेलिया
    2nd 1978 ऑस्ट्रेलिया प्वाइंट्स इंग्लैंड
    3rd 1982 ऑस्ट्रेलिया 3 विकेट इंग्लैंड
    4th 1988 ऑस्ट्रेलिया 8 विकेट इंग्लैंड
    5th 1993 इंग्लैंड 67 रन न्यूजीलैंड
    6th 1997 ऑस्ट्रेलिया 5 विकेट न्यूजीलैंड
    7th 2000 न्यूजीलैंड 4 विकेट ऑस्ट्रेलिया
    8th 2005 ऑस्ट्रेलिया 98 इंडिया
    9th 2009 इंग्लैंड 4 विकेट न्यूजीलैंड
    10th 2013 ऑस्ट्रेलिया 114 रन वेस्टइंडीज
    11yh 2017 इंग्लैंड 9 रन इंडिया
    12th 2022 ऑस्ट्रेलिया 71 रन इंग्लैंड
    13th 2025      

