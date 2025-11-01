IND W vs SA W Final: विजेता टीम होगी मालामाल, रनर-अप की भी भरेगी झोली; ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को मिलेगी इतनी प्राइज मनी
पहले सेमीफाइनल में जहां साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को 127 रन से हराकर पहली बार वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बनाई तो वहीं, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पांच विकेट से धूल चटाकर तीसरी बार फाइनल का टिकट हासिल किया। अभी तक खेले गए 12 संस्करण में से 7 बार ऑस्ट्रलिया ने खिताब जीता है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। महिला वर्ल्ड कप के फिनाले का स्टेज सज गया है। 13वें संस्करण में टूर्नामेंट को एक नया चैंपियन मिलेगा। भारत और साउथ अफ्रीका विश्व विजेता बनने के लिए अपना सबकुछ झोकने को तैयार हैं। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में फाइनल मैच खेला जाएगा।
पहले सेमीफाइनल में जहां साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को 127 रन से हराकर पहली बार वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बनाई तो वहीं, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पांच विकेट से धूल चटाकर तीसरी बार फाइनल का टिकट हासिल किया। अभी तक खेले गए 12 संस्करण में से 7 बार ऑस्ट्रलिया ने खिताब जीता है।
विजेता टीम को मिलेंगे लगभग 40 करोड़ रुपये
महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का आगाज होने से पहले ही आईसीसी ने प्राइज मनी को लेकर बड़ा ऐलान किया था, जिसमें 13वें संस्करण में ट्रॉफी जीतने वाली टीम को 4.48 मिलियन यूएस डॉलर (लगभग 40 करोड़ रुपये) की प्राइज मनी मिलेगी।
पिछली बार आईसीसी ने वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम की प्राइज मनी में 239 फीसदी की बढ़ोतरी की है। पिछली बार जब ऑस्ट्रेलिया ने खिताब अपने नाम किया था तो इसे 1.32 मिलियन यूएस डॉलर प्राइज मनी के तौर पर मिले थे।
रनर-अप पर भी होगी पैसों की बारिश
विजेता टीम के अलावा रनर-अप टीम पर भी धनवर्षा होगी। फाइनल मुकाबले में हारने वाली टीम को भी मोटी रकम मिलेगी। आईसीसी की तरफ से किए गए एलान के अनुसार रनर-अप टीम को 2.24 मिलियन यूएस डॉलर (लगभग 20 करोड़ रुपये) प्राइज मनी मिलेगी।
साल 2022 में महिला वनडे वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की टीम रनर-अप रही थी, जिसे 6 लाख यूएस डॉलर मिले थे। इस बार रनर-अप टीम की प्राइज मनी में 273 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। वहीं, सेमीफाइनल से बाहर होने वाली ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की महिला टीम को भी लगभग 9.3 करोड़ रुपये मिलेंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।