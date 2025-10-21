बीच टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया को लगा झटका, कप्तान को लगी चोट, अगला मैच खेलना हुआ मुश्किल

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलियाई टीम इस समय शानदार फॉर्म में है और बेहतरीन खेल दिखा रही है। इस बीच उसे झटका लगा भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में खेले जा रहे वनडे वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तान एलिस हिली चोटिल हो गईं हैं। वह इंग्लैंड के खिलाफ अगले मैच में नहीं खेलेंगी।

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इस बात की पुष्टि कर दी है। हिली को 19 अक्टूबर को ट्रेनिंग के दौरान चोट लगी थी और इसी कारण वह इंदौर में होने वाले मैच में नहीं खेलेंगी। हिली का इंग्लैंड के खिलाफ न खेलना तय है। इसके आगे के मैचों में खेलने का फैसला उनकी जांच के बाद लिया जाएगा। इंग्लैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया को साउथ अफ्रीका से खेलना है। हिली ने इस टूर्नामेंट में भारत के खिलाफ 142 रनों की पारी खेली थी। इसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ उनके बल्ले से 113 रन निकले थे।

पहले स्थान की जंग हिली का एक अहम मैच में न होना ऑस्ट्रेलिया के लिए झटका है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दो ऐसी टीमें जो इस विश्व कप में अभी तक अजेय हैं। इन दोनों के बीच बुधवार को इंदौर में मैच होना है जिसमें नंबर-1 की जंग होगी। इस मैच में जो टीम जीतेगी वो नंबर-1 पर पहुंचेगी और दूसरी टीम का विजयी रथ रुक जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई टीम पूरी कोशिश करेगी की हिली 26 अक्टूबर को साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले जाने वाले मैच में उपलब्ध रहें।