Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    बीच टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया को लगा झटका, कप्तान को लगी चोट, अगला मैच खेलना हुआ मुश्किल

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 04:48 PM (IST)

    ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम को बीच टूर्नामेंट में झटका लगा है। टीम की कप्तान चोटिल हो गई हैं और इसी के साथ वह अगले मैच से बाहर हो गईं हैं। 

    prefferd source google
    Hero Image

    ऑस्ट्रेलियाई टीम विश्व कप में अभी तक अजेय है

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलियाई टीम इस समय शानदार फॉर्म में है और बेहतरीन खेल दिखा रही है। इस बीच उसे झटका लगा भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में खेले जा रहे वनडे वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तान एलिस हिली चोटिल हो गईं हैं। वह इंग्लैंड के खिलाफ अगले मैच में नहीं खेलेंगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इस बात की पुष्टि कर दी है। हिली को 19 अक्टूबर को ट्रेनिंग के दौरान चोट लगी थी और इसी कारण वह इंदौर में होने वाले मैच में नहीं खेलेंगी। हिली का इंग्लैंड के खिलाफ न खेलना तय है। इसके आगे के मैचों में खेलने का फैसला उनकी जांच के बाद लिया जाएगा। इंग्लैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया को साउथ अफ्रीका से खेलना है। हिली ने इस टूर्नामेंट में भारत के खिलाफ 142 रनों की पारी खेली थी। इसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ उनके बल्ले से 113 रन निकले थे।

    पहले स्थान की जंग

    हिली का एक अहम मैच में न होना ऑस्ट्रेलिया के लिए झटका है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दो ऐसी टीमें जो इस विश्व कप में अभी तक अजेय हैं। इन दोनों के बीच बुधवार को इंदौर में मैच होना है जिसमें नंबर-1 की जंग होगी। इस मैच में जो टीम जीतेगी वो नंबर-1 पर पहुंचेगी और दूसरी टीम का विजयी रथ रुक जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई टीम पूरी कोशिश करेगी की हिली 26 अक्टूबर को साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले जाने वाले मैच में उपलब्ध रहें।

    29 अक्टूबर को सेमीफाइनल खेला जाना है। ऑस्ट्रेलियाई टीम कोशिश करेगी कि हिली इस मैच के लिए पूरी तरह से फिट हो जाएं और टीम को एक और खिताब दिलाने में मदद करें।

    इस खिलाड़ी को मिली कमान

    हिली की गैरमौजूदगी में ताहिला मैक्ग्रा टीम की कप्तानी करेंगी जबकि बेथ मूनी विकेटकीपर की भूमिका निभाएंगी। हिली के न होने से टीम के टॉप ऑर्डर पर भी असर पड़ेगा। उनकी जगह को भरना काफी मुश्किल होगा। इंग्लैंड की टीम इसका फायदा उठाना चाहेगी।

    यह भी पढ़ें- IND vs AUS 2nd ODI: एडिलेड में दूसरा वनडे मैच, डेट- टाइम से लेकर लाइव स्ट्रीमिंग तक, सब डिटेल्स यहां पढ़िए

    यह भी पढ़ें- '110% इसके सफल होने की गारंटी...' Rohit Sharma ने 22 साल के क्रिकेटर को बताया ऑल फॉर्मेट सुपरस्टार